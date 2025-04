Fliegerbombe in Freiburg entdeckt: Gebiet wird geräumt - auch Krankenhaus betroffen

In Freiburg ist am Mittwoch bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Ein Straßenabschnitt wurde gesperrt. Das Josefskrankenhauses wird in Teilen geräumt.

Ein brisanter Fund: Bauarbeiter haben im Freiburger Institutsviertel eine Fliegerbombe entdeckt. Sie soll 250 Kilogramm schwer sein. Einsatzkräfte sind vor Ort und sperren das Gebiet rund um den Fundort ab. Größere Evakuierung könnte bevorstehen Gegen 15:15 Uhr ist die Fliegerbombe in der Albertstraße gefunden worden. Dabei handelt es sich um eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Behörden haben die Albertstraße zwischen der Habsburgerstraße und der Sautierstraße gesperrt - in einem Sicherheitsradius von 100 Metern. Auch die Merian-Schule ist betroffen. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sind mittlerweile eingetroffen. Sie entscheiden vor Ort, wie groß der Sperr-Radius sein muss. Noch ist unklar, ob die Bombe gesprengt oder entschärft werden muss. Krankenhaus und Gefängnis im Gefahrengebiet Von den Sperrungen ist in Teilen auch das Josefskrankenhaus betroffen. Der Südflügel der Klinik wurde schon geräumt. Patientinnen und Patienten wurden auf andere Stationen gebracht. Auch das Freiburger Gefängnis ist in dem Gefahrengebiet. Zum eigenen Schutz wird die Bevölkerung gebeten, den Anweisungen der Sicherheitskräfte im Gebiet Folge zu leisten. Verkehrsteilnehmer müssen mit Beeinträchtigungen rechnen. Wurfmine in Freiburg im Dezember 2024 entdeckt Anfang Dezember war zuletzt eine Wurfmine aus dem Ersten Weltkrieg in einem Freiburger Industriegebiet gefunden worden. Sie konnte kontrolliert gesprengt werden. Ein Möbelhaus in der Nähe des Fundortes musste evakuiert werden.