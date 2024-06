Lydia Huckebrink liebt Popkultur, gesellschaftliche Vielfalt und Musik. Sie fand bei einem Berner Independent-Lokalradio zum Journalismus und lernte bei SRF Kultur das Online-Handwerk. Als Redakteurin bei SWR Kultur Digital schreibt sie Artikel zu Netztrends und gesellschaftlichen Debatten.

Lydia Huckebrink, Autorin SWR Kultur SWR Foto: Lydia Huckebrink

Aufgewachsen im westfälischen Münster, studierte sie Sozialanthropologie, Soziologie und Gender Studies in der Schweiz, den Niederlanden und Spanien und forschte in Nigeria zu Korruptionsdiskursen. Es ist die Neugierde an Menschen, an gesellschaftlicher Vielfalt und an unterschiedlichen Lebensentwürfen, die Lydia Huckebrink seit jeher antreibt.

Zum Journalismus fand sie über Umwege. Die Leidenschaft für Hörfunk trieb sie als Studentin zum freien Lokalradio „Radio Rabe“ in Bern, wo sie sich als Lokalreporterin austobte, moderierte und Radio-News machte. Angefixt vom Business folgte ein Praktikum bei SRF Kultur, wo sie Onlineartikel und Radiostücke produzierte und in den Digitaljournalismus einstieg.

Seit 2019 ist Lydia Huckebrink Digital-Redakteurin bei SWR Kultur. Sie widmet sich mit Leidenschaft den Themen Popkultur, Netztrends, Musik, Gesellschaft und Kunst – im weitesten Sinne. Privat genießt Lydia Huckebrink das Basler Stadtleben, mag Clubkultur, Festivals und legt selbst auf.