Läuferinnen und Läufer aus 90 Nationen, angefeuert von Tausenden Zuschauern und 30 Bands entlang der Strecke: Der Freiburg Marathon hält am Sonntag, den 7. April, die Stadt auf Trab.

Am Sonntag, den 7. April, fällt der Startschuss in die diesjährige Laufsaison: Rund 14.000 Laufbegeisterte gehen beim 19. Freiburg Marathon in verschiedenen Wettbewerben ins Rennen. Los geht's um 9:30 Uhr an der Neuen Messe. Unterwegs heizen ihnen Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer und etwa 30 Bands ein. Anwohnende, Auto-, Fahrrad- und Straßenbahnfahrer müssen sich auf vorübergehende Sperrungen einstellen.

Start und Ziel für alle Distanzen ist die Neue Messe Freiburg. Von dort geht es zunächst Richtung Westen durch den Seepark, dann nach Süden und Osten und durch die Altstadt zurück zur Messe. Eine Runde beträgt knapp 21,1 Kilometer, muss also für den kompletten Marathon zweimal gelaufen werden. Trotz der insgesamt flachen Strecke gilt es es 200 Höhenmeter zu überwinden. Felix Köhler, der letztjährige Sieger bei den Herren, schaffte den Marathon in 2:25:11 Stunden. Anja Röttinger kam als schnellste Frau mit 2:47:50 ins Ziel.

Route des Freiburg-Marathons 2024 mit Kilometerangaben. Beim Marathon wird die 21-Kilometer-Runde zweimal gelaufen. Mein Freiburg Marathon/Google Maps

Der klassische Marathon (42,195 Kilometer) startet um 9:30 Uhr. Die ersten Zieleinläufe sind dann ab kurz vor 12 Uhr an der Messe zu erwarten. Der "Super Sparrow Halbmarathon" (21,0975 Kilometer) geht ebenfalls um 9:30 Uhr los. Die Marathonstaffel (7-14-7-14 Kilometer) beginnt um 10:10 Uhr, ebenso wie der "badenova Schülermarathon" (7 Starter laufen jeweils zirka drei Kilometer). Start zum AOK-Gesundheitslauf (zehn Kilometer) ist um 11:45 Uhr. Bereits am Samstag um 12:30 Uhr und 13:00 Uhr starten die Nachwuchsrenner beim "Füchsle-Mini-Marathon" (400 Meter oder 1,1 Kilometer); dieser Lauf ist jedoch bereits ausgebucht.

Marathonläufer auf der "Blauen Brücke" in Freiburg (Archivbild). dpa Bildfunk Patrick Seeger

Die Online-Nachmeldung ist bis zum 5. April 2024 möglich. Danach kann man sich noch am Samstag, 6. April 2024 (10:00 bis 18:00 Uhr) sowie am Sonntag, 7. April 2024 (07:30 bis 11:00 Uhr), am Nachmeldeschalter in Messehalle 3 anmelden.

Entlang der Strecke sorgen rund 30 Bands und Musikgruppen für Stimmung und musikalischen Rückenwind - Samba, Metal, Rock und Folk, alles mit dabei. Bereits ab Samstag können sich in der "Messehalle 3" Bewegungshungrige auf der Sportmesse "fit'n'run" umschauen. 50 Aussteller bieten Laufbekleidung und Ausrüstung sowie Infos über Gesundheit, Ernährung und Reisen an. Parallel gibt's in "Halle 4" Kinderleichtathletik zum Mitmachen. Die Sportmesse ist Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet und am Sonntag von 07:30 bis 16:30 Uhr.

Freiburg Marathon 2023 SWR

Am Sonntag, 7. April, sind entlang der Marathonstrecke in der Zeit von 7 bis 16 Uhr zahlreiche Straßen zeitweise gesperrt. Welche Straßen wann betroffen sind, ist in dieser Anwohnerinfo nachzulesen. Zwischen 11:40 und 13 Uhr ist der Radschnellweg FR1 an der Dreisam vom Dietenbachpark bis zur Brücke (Kreuzung mit FR2) gesperrt. Der Radweg FR2 ist in dieser Zeit zwischen Haslacher Straße und Bissierstraße dicht. Die Straßenbahnlinien sind zwischen 9:30 Uhr und 15:10 Uhr im Altstadtbereich unterbrochen. Die Buslinie 14 fährt eine geänderte Route.