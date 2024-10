Eine Torte zum Jubiläum: Das Lirum Larum Lesefest feiert in Freiburg 30 Jahre Kinderliteratur

per Mail teilen

Auftakt des Lirum Larum Lesefests auf der großen Bühne im Theater Freiburg. Rund 90 Veranstaltungen finden im Rahmen des Festivals statt. Das Ziel: Kinder und Jugendliche für Literatur begeistern.

Die Jubiläumsausgabe ist größer als die der vergangenen Jahre und beginnt direkt mit einer zweitägigen Geburtstagsparty. Das Literaturhaus und das Theater Freiburg haben die Kinder und Jugendlichen nur für sich - und ihre Literatur. Im Mittelpunkt stehen die Begegnungen mit Autoren und Illustratoren, sie lesen aus ihren frisch erschienenen Werken vor. Die Lesungen sind nicht nur für Kinder, sondern sollen auch Jugendliche bis 20 Jahre von Literatur begeistern. An insgesamt elf Tagen stehen in und um Freiburg circa 90 Veranstaltungen an.

Literarische Theaterführungen und Comiczeichnen auf dem Programm

Comiczeichner Martin Baltscheit eröffnet die Baden-Württembergischen Kinder- und Jugendliteraturtage mit einer Lesung aus der Fortsetzung des komischen und zugleich tiefsinnigen Kindercomics "Herr Elefant und Frau Grau" - und zeichnet dabei sogar live. Die Reinhold-Schneider-Preisträgerin Stefanie Höfler stellt "Ameisen in Adas Bauch" vor. Während der "Wortlaut"-Konzerte dürfen Kinder im Alter von null bis sechs Jahren im Freiburger Theater krabbeln, brabbeln, trommeln, klatschen und hüpfen. Schülerinnen und Schüler bieten literarische Theaterführungen an, die sie im Lesekunstlabor erarbeitet haben.

Baden-Württembergische Kinder- und Jugend-Literaturtage zum dritten Mal in Freiburg

Das Lirum Larum Lesefest wird in diesem Jahr durch die Baden-Württembergischen Kinder- und Jugend-Literaturtage unterstützt. Diese werden im jährlichen Wechsel von einer Kommune im Land ausgerichtet. Nach 1994 und 2003 finden sie nun erneut in Freiburg statt. Das Lesefest geht noch bis zum 16. Oktober.