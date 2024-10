In Ulm haben am Samstag tausende Menschen an einer Demonstration gegen den AfD-Parteitags teilgenommen. Die Polizei nennt 2.000 Teilnehmende, die Veranstalter sprechen von mehr als doppelt so vielen.

Bei der Veranstaltung wurde Alice Weidel auf Platz eins der Landesliste für die Bundestagswahl gewählt. Platz zwei der Liste ging an den Landes-Co-Vorsitzenden Markus Frohnmaier, der für den Wahlkreis Böblingen im Bundestag sitzt.