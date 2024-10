SWR-Reporter Christian Susanka beobachtet den Parteitag der AfD in Ulm. Trotz weiterhin schwelender Grabenkämpfe gebe es wegen der guten Wahlergebnisse in Ostdeutschland, aber auch bei der Kommunalwahl in Baden-Württemberg, eine Euphorie innerhalb der Partei, so seine Einschätzung.

Alice Weidel wurde für den ersten Listenplatz vorgeschlagen und setzte sich mit 86,5 Prozent der Stimmen durch.