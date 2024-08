Thomas Hermanns arbeitet als Autor bei SWR Aktuell. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel, bieten die Möglichkeit an, in Kontakt zu treten und berichten Persönliches.

SWR Thomas Hermanns Thomas Hermanns ist Reporter bei SWR Aktuell. Sein Studium der Politikwissenschaft führte ihn unter anderem nach Hong Kong, in die USA und in die Niederlanden. Seit April 2022 ist er beim Südwestrundfunk tätig. Heimat Ursprünglich aus Iserlohn im Sauerland, hängengeblieben in Freiburg im Breisgau. Sein Antrieb Regionales stärken und Perspektiven zeigen. Die meiste Zeit widmet er diesem Thema Energie und Soziales.