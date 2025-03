Rauch und Glut in Freiburg: Das sind die besten Grillmeister des Landes

Kreativität, Timing und Geschick am Grill: Das braucht es, um zu den besten Brutzlern zu gehören. Auf der Rauch&Glut-Messe in Freiburg traten die besten Grillmeister gegeneinander an.

Bei der BBQ Lifestyle Messe "Rauch&Glut" auf der Neuen Messe Freiburg dreht sich alles um die Themen Grillen und Smoken. Zum Start der Grillsaison konnten sich dort Grillbegeisterte neue Inspiration holen. An drei Tagen präsentierten Aussteller ihre Ware aus dem Bereich BBQ und Lifestyle.

Landesgrillmeister in Freiburg gekürt

Wer lieber Fleisch zum Glühen bringt, konnte sich selbst hinter den Grill stellen. Der beste Grillmeister konnte - was auch sonst - einen Grill gewinnen. Auf der Messe wurde am Samstag der Landesgrillmeister Baden-Württemberg gekürt. In vier Gängen mussten die Teams Kreativität, Timing und Geschick am Grill unter Beweis stellen. Jeder Gang wurde von einer Jury bewertet.

Am Anfang immer große Hitze machen. Und ich schneide die Lange Rote nie ein. Weil wenn ich sie einschneide, läuft der Fleischsaft raus und ich habe keinen Geschmack mehr drin.

Gewonnen hat dieses Jahr Titelverteidiger Oliver Seibt mit seinem Team "The BARBEEQs". Für sie geht es nun weiter bei der Deutschen Meisterschaft am 26. und 27. Juli im Industriemuseum Ferropolis in Sachsen-Anhalt.