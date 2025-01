Vorstand des Freiburger Domchors tritt geschlossen zurück

Im Streit um die Kündigung des Freiburger Domkapellmeisters ist der Vorstand des Domchors zurückgetreten. Weil ein Gespräch von der Diözesanleitung abgelehnt wurde, gebe es keine Grundlage mehr für eine Zusammenarbeit.

Der Streit um die Kündigung des Freiburger Domkapellmeisters Boris Böhmann eskaliert weiter. Wichtige Funktionäre in der Freiburger Dommusik haben ihre Zusammenarbeit mit der Erzdiözese beendet. Der Vorstand des Domchors teilte mit, dass eine Anfrage für ein Gespräch mit der Diözesanleitung abgewiesen worden sei. Daraufhin habe sich der Vorstand entschieden, geschlossen zurückzutreten. "Die Weigerung, mit uns zu sprechen, ist umso irritierender, als Erzbischof Stephan Burger noch in seiner Silvesterpredigt an die Chöre gewandt erklärt hatte: "Wir brauchen Sie alle", hieß es in der Erklärung.

Zukunft des Domchors ungewiss

Die Entscheidung des Domchor-Vorstands betrifft den Angaben zufolge nicht die Mitgliedschaft der Sängerinnen und Sänger im Chor. "Es wird sich zeigen, ob und wie viele Chormitglieder nach der Kündigung und Freistellung von Domkapellmeister Boris Böhmann im Domchor weitersingen werden", teilten die sechs Vorstandsmitglieder um Christel Hoping mit. Wie sich der Chor nun organisiert, ist fürs Erste allerdings unklar.

Domsingknaben singen nicht - Elternvertreterinnen treten zurück

Donnerstagabend waren bereits die Elternvertreterinnen der Domsingknaben zurückgetreten. Es ist von einem "massiven Vertrauensbruch durch die Bistumsleitung" die Rede. In einer ersten Reaktion nahm die Erzdiözese die Rücktritte zur Kenntnis und dankte den Vertreterinnen und Vertretern für ihre Arbeit. Am Mittwochabend hatten die Elternvertreterinnen bereits bekannt gegeben, dass die Freiburger Domsingknaben bis auf Weiteres nicht mehr auf der Bühne stehen würden. Das Vertrauen sei zerstört und die Freude an der Musik genommen worden. Zuvor war ein Vermittlungsgespräch mit dem Freiburger Domprobst und Weihbischof Peter Birkhofer ohne klares Ergebnis geblieben.

Domkapellmeister ohne Nennung von Gründen gekündigt

Das Erzbistum hatte dem Domkapellmeister Boris Böhmann nach über 20 Jahren zu Ende Februar 2025 die Kündigung ausgesprochen. Gründe wurden laut Erzbistum aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht genannt. In einem Gottesdienst an Heiligabend im Freiburger Münster hatten Menschen für den Verbleib Böhmanns protestiert. Daraufhin war dieser mit sofortiger Wirkung freigestellt worden.