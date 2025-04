Schauinslandbahn: So will die 95 Jahre alte Dame attraktiv bleiben

Die Schauinslandbahn hat im vergangenen Jahr fast 350.000 Gäste kutschiert - keine Zeit zum Rosten. Künftig will die alte Dame noch barrierefreier und digitaler werden.

Die Freiburger Verkehrs AG (VAG) hat eine positive Jahresbilanz 2024 für die Schauinslandbahn gezogen. Trotz stürmischer Tage und vielen Regentagen beförderte die längste Umlaufbahn Deutschlands 345.094 Gäste - ähnlich viele wie im Vorjahr. Seit der Modernisierung 2012/2013 zählt die Schauinslandbahn rund ein Drittel mehr Fahrgäste im Jahr.

Dabei stand die Bahn 2024 neben den üblichen Wartungen überdurchschnittlich oft still: 14 Tage konnte sie wegen Stürmen und beschädigten Bäumen nicht fahren und weitere fünf Tage wegen Streiks. Dank einer anhaltenden Inversionswetterlage - im Tal trüb und auf dem Berg strahlend schön - stieg die Zahl der Fahrgäste zum Jahresende aber noch einmal kräftig an. An starken Tagen bringt die Bahn mehr als 3.000 Menschen auf den Schauinsland.

Mehr Fahrgäste: Kabinen müssen öfter gewartet werden

Wegen der vielen Fahrten müssen die Kabinen der fast 95 Jahre alten Seilbahn inzwischen häufiger gewartet werden. Früher kamen die Fahrzeuge alle drei Jahre in die Werkstatt, heute alle zwei Jahre. Dort würden sie komplett demontiert, kontrolliert und wieder zusammengebaut, erklärt Günter Voigt, der technische Leiter der Schauinslandbahn. Um das zu bewerkstelligen, wurde die Werkstatt erweitert und modernisiert. Denn 98 Prozent der anfallenden Arbeiten erledigen die 16 Seilbahn-Facharbeiter der Schauinslandbahn selbst.

Die größere Werkstatt auf dem Schauinsland ermöglicht kürzere Wartungsintervalle. Hans-Peter Amann und Benjamin Greiner gehören zum 16-köpfigen Seilbahntechnik-Team. SWR Ulrike Liszkowski

Die erste turnusmäßige Jahresrevision 2025 ist abgeschlossen. Die zweite im Herbst wird umfangreicher und ausnahmsweise fünf Wochen dauern. Denn dann soll auch ein Tragseil ausgetauscht werden. Und das wiegt an die 30 Tonnen, sagt Günter Voigt. Da würden dann Schweizer Spezialisten helfen. So ein Tragseil sollte aber auch 50 bis 60 Jahre halten. 2033 läuft die Betriebserlaubnis für die denkmalgeschützte Schauinslandbahn aus. Aber Voigt ist zuversichtlich, dass sie problemlos verlängert werden kann. Spannend seien aber künftige Veränderungen, wie beispielsweise immer größere Fahrräder und wie die dann in die Kabinen passen.

Schauinslandbahn bietet digitale Tickets und Barrierefreiheit

Die VAG verkauft online nun auch digitale Tickets für die Schauinslandbahn. Fahrgäste können ihre Fahrkarten so vorab erwerben und erhalten sie per Mail, um sie aufs Smartphone zu laden oder auszudrucken. Zusätzlich gibt es an Berg- und Talstation Ticketautomaten. Investiert wurde auch in die Barrierefreiheit der Schauinslandbahn. Dazu wurde die Bushaltestelle an der Talstation umgebaut und eine "Toilette für alle" errichtet, die auch Menschen mit Mehrfachbehinderungen nutzen können.

Gewinne fährt die denkmalgeschützte Seilbahn nicht ein. Ihre Instandhaltung ist relativ teuer und nicht vergleichbar mit modernen Seilbahnen. VAG-Vorstand Stephan Bartosch spricht von einem Kostendeckungsgrad im Mittel von rund 60 Prozent. Vor allem wegen der hohen Personalkosten gehe die Schere zwischen Betriebskosten und Einnahmen immer weiter auseinander - zulasten der VAG und der Stadt Freiburg.

Die Schauinslandbahn ist eine 95 Jahre alte Dame, die nicht an Attraktivität verloren hat.

Parkgebühren an der Talstation der Schauinslandbahn geplant

Außerdem hat die VAG den Parkplatz an der Talstation erweitert. Er soll demnächst kostenpflichtig werden. VAG-Vorstand Stephan Bartosch kündigt eine Parkgebühr von zwei Euro pro Tag an. Außerdem soll es auch ein Ticket über Nacht geben, "weil wir feststellen, dass auch viele Wohnmobilnutzer gerne diesen Parkplatz hier in dieser schönen Umgebung nutzen." Das werde dann etwas teurer, erlaube aber auch die Toilettennutzung.

Schauinslandturm öffnet nach langer Sanierung wieder

Der Freiburger Schauinslandturm ist ab Samstag wieder für Besucher geöffnet. Er musste 2022 geschlossen werden. Denn Gutachten hatten die Standfestigkeit des Turms infrage gestellt. Die Stadt Freiburg hat knapp 300.000 Euro in die Sanierung des Schauinslandturms investiert, die sich deutlich verzögerte. Nun will auch die Schauinslandbahn von der Wiedereröffnung profitieren und den einen oder anderen Fahrgast mehr begrüßen.