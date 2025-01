Die Elternvertretung der Domsingknaben nennt den Konflikt um Domkapellmeister Böhmann eine "untragbare Belastung": Ihre Kinder sängen vorerst nicht mehr in den Domchören.

Der Streit um die Freistellung des Freiburger Domkapellmeisters Boris Böhmann geht weiter: Die Elternvertreterinnen der Domsingknaben haben am Samstag angekündigt, dass sie ihre Kinder bis auf Weiteres nicht mehr in die Domsingschule schicken werden. Insgesamt 100 Jungen sollen nach SWR-Informationen demnach vorerst nicht mehr an den Proben teilnehmen. Auch an der musikalischen Ausgestaltung von Gottesdiensten im Freiburger Münster nähmen sie zunächst nicht mehr teil, hieß es in einer schriftlichen Mitteilung.

Als Grund nennen die Elternvertreterinnen unter anderem die "untragbare Belastung" für die Kinder aufgrund des Konflikts um Böhmann. "Unsere Kinder wollen weiterhin singen, doch die aktuellen Geschehnisse rund um die Domsingschule lassen dies allerdings nicht zu." An Heiligabend war der Streit eskaliert, als die Christmette von Böhmann-Unterstützern gestört wurde. Danach wurde der langjährige Leiter der Domsingschule mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Eltern: Konflikt um Freiburger Chorleiter "auf dem Rücken der Kinder"

Der Streit schwelt schon seit Monaten: Im Juli 2024 hatte das Erzbistum dem 60-Jährigen zu Ende Februar 2025 gekündigt. In der Mitteilung werfen die Elternvertreterinnen Erzbischof Stephan Burger vor, einen Konflikt "auf dem Rücken der Kinder" auszutragen, "um eigene Interessen durchzusetzen". Burger agiere im Fall Böhmann unnachsichtig.

Am Freitagabend hatte es der Mitteilung zufolge einen Elternabend mit etwa 60 Eltern und Sängern gegegeben. Vom Freiburger Erzbischof fordern die Elternvertreterinnen eine umfassende Aufarbeitung und einen echten Dialog mit den Domsingknaben. Eltern hatten bereits gegen die Umstände der Kündigung protestiert.

Erzbischof Burger hatte den umstrittenen Schritt mehrfach verteidigt: Die Kündigung sei "nach Jahren des internen Streits der letzte Ausweg" gewesen. Mit Verweis auf den Datenschutz nennt das Erzbistum keine Gründe für die Entlassung Böhmanns.