per Mail teilen

Wera Engelhardt (1990) arbeitet als multimediale Reporterin im SWR Studio Freiburg und macht Nachrichten fürs Radio, Fernsehen und Online. Sie hat Geschichte und Politik in Düsseldorf studiert und sich dabei besonders mit der Europäischen Integration befasst. Vor dem Wechsel zum Rundfunk hat sie unter anderem als Redakteurin und Reporterin bei der dpa in Stuttgart und München sowie als Redakteurin und Chefin vom Dienst bei Focus Online in München gearbeitet.