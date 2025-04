Das muss ein überraschender Anblick gewesen sein. In Freiburg hat ein Anwohner in einer Papiertonne seines Mehrfamilienhauses neun Igel entdeckt. Wer macht so etwas?

Im Freiburger Stadtteil Haslach sind am Montag neun Igel in einer Papiertonne entdeckt worden, wie die Polizei am Mittwoch bestätigte. Ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses machte diesen ungewöhnlichen Fund. Er wollte seinen Papiermüll entsorgen, als er in einer Papiertonne - versteckt unter Kartons - die kleinen Stacheltiere bemerkte.

Igel wurden dem Freiburger Tierheim übergeben

Die neun Igel seien in einem schlechten Zustand gewesen, sagt ein Polizeisprecher. Mittlerweile sind sie aber in guter Obhut: Die Tiere sind jetzt in der Igelstation des Freiburger Tierheims untergebracht. Dort wurden sie von den Pflegern wieder aufgepäppelt.

Offen bleiben die Fragen: Wer macht so etwas? Und vor allem warum? Laut Polizei gibt es bisher keine Hinweise darauf, wer die Igel in der Papiertonne ausgesetzt hat. Die Ermittlungen laufen.