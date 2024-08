per Mail teilen

Jasmin Bergmann arbeitet als multimediale Redakteurin und Reporterin im SWR Studio Freiburg.

SWR Redakteurin Jasmin Bergmann SWR DASDING

Jasmin Bergmann (1994) ist multimediale Redakteurin und Reporterin im SWR Studio Freiburg. Sie schätzt an ihrem Job vor allem, dass sie viel unterwegs ist und mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt kommt. Über das, was sie erlebt und erfährt, berichtet sie multimedial. Heißt: im Radio, Online und hauptsächlich im TV. Denn trotz Multimedialität - ihre größte Leidenschaft ist Bewegtbild.

Vor dem SWR

Alles begann während ihres Studiums in Freiburg. Neugierig und kreativ war Jasmin Bergmann schon immer. Durch diverse Praktika bei lokalen Zeitungen und Magazinen entdeckte sie dann den Journalismus für sich. Das entsprechende Handwerkszeug erlernte sie in der zweijährigen RTL Journalistenschule in Köln. Anschließend arbeitete sie als multimediale Reporterin und Redakteurin im SWR Studio Mannheim, bevor sie nach Freiburg wechselte.