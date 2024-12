Es ist soweit - auf den Höhen liegt genug Schnee zum Skifahren und Snowboarden. Wir geben einen Überblick: Welche Lifte im Schwarzwald geöffnet haben und welche Loipen gespurt sind.

Auf die Bretter, fertig, los! Nach einem ersten kleinen Vorgeschmack im November kommen Wintersportfans jetzt wieder ganz auf ihre Kosten. Nach dem Schneefall der vergangenen Tage rattern auf dem Feldberg seit einer Woche wieder die Lifte. Wir geben einen Überblick, wo Skifahrerinnen und Snowboarder in Südbaden schon loslegen können und welche Loipen gespurt sind (Stand: 26. Dezember 2024).

SWR-Reporter Damián Correa Koufen hat am Samstag live vom Feldberg berichtet:

Größeres Angebot am Feldberg seit Montag

Nach den Schneefällen am Sonntag und Montag haben weitere Bahnen am Feldberg geöffnet : Insgesamt 14 der 15 Lifte sind in Betrieb, darunter auch die beiden großen 6er-Sessellifte. Von den 34 Pistenkilometern sind alle gut 34Kilometer befahrbar. Alle Winterwanderwege sind begehbar.

Durch den Neuschnee sind mittlerweile fast alle Langlaufpisten befahrbar: Die Rinkenloipe, die Köpfleloipe, die Panoramaloipe, die Gipfelrundloipe und das Seesträßle. Im Feldberggebiet sind rund 30 von 30 Loipen-Kilometer befahrbar. Wer keine Lust auf Skifahren oder Snowboarden hat, kann sich auch auf den freigegebenen Rodelpisten im Schwarzwald austoben.

So sah es am Samstag auf dem Feldberg aus. Nach dem Schneefall der letzten Tage fahren auf dem Feldberg seit einer Woche wieder die Lifte. SWR Damián Correa Koufen

Förderband und Schlepplift am Notschrei geöffnet

Am Notschrei hat seit Samstag das 85 Meter lange Förderband geöffnet - für Kinder, Anfänger oder Rodler. Auch die beiden Schlepplifte laufen. Laut Loipenbericht sind außerdem die Stübenwasenspur über 20 Kilometer und die Schauinslandspur über 8 Kilometer präpariert.

Im Skigebiet Muggenbrunn hat das Förderband Zauberteppich am Wasenlift geöffnet. 4 von 5 Lifte laufen.

Hier gibt es mehr Infos über die Skilifte im Nordschwarzwald:

Wenig Schnee auf dem Belchen, in Todtnauberg laufen die Lifte

Auf dem Belchen haben mittlerweile zwei Pisten geöffnet. Die Seilbahn ist in Betrieb, zum Beispiel auch für Winterwanderungen.

Im Skigebiet Todtnauberg läuft der Stübenwasenlift. Ebenso geöffnet: Stübenwasen-Gipfellift, der Kapellenlift, der Bucklift und das Förderband am Bucklift.

Am Schauinsland haben die ersten Lifte geöffnet

In Hofsgrund am Schauinsland sind insgesamt 4 Lifte im Betrieb: Der Rosshang, Poche, Rotlache und der Kinderlift. Der Rosshang und Poche ist auch zum Flutlicht-Skifahren geöffnet.

Am Haldenköpfle ist ebenfalls ein Lift in Betrieb gegangen. Die Loipe ist hingegen noch nicht begehbar.

DWD: Weiße Weihnachten erst ab etwa 1.000 Metern

Weiße Weihnachten, speziell an Heiligabend, waren auch in der Region Südbaden selten. Die Temperaturen insbesondere im Rheintal waren einfach zu mild, wie Carola Grundmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) bereits zuvor angekündigt hatte. Eine echte Schneedecke erwartete die Meteorologin erst ab etwa 1.000 Metern. Wer an Heiligabend in diesem Jahr richtigen Winterflair haben wollte, musste also in den Schwarzwald.