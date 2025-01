Im Nordschwarzwald bereiten sich die Liftbetreiber auf Wintersportler vor. Zum ersten Mal in diesem Winter haben ab Samstag alle Lifte geöffnet. Auch einige Loipen sind gespurt.

Der Neuschnee machts möglich: Das erste richtige Wintersportwochenende lockt viele Besucher in den Nordschwarzwald. Zum ersten Mal haben zwischen Kaltenbronn und Seibelseckle am Wochenende auch alle Lifte geöffnet und einige Loipen sind gespurt.

Auch vergangene Woche hat es einige Wintersportfans in den Nordschwarzwald gezogen. Nur künstlich beschneite Skipisten konnten befahren werden.

Besucher: "Traumhafte Schneekulisse hier am Kaltenbronn"

Am Kaltenbronn (Gernsbach) jubelten am Freitagmorgen schon die ersten Besucher über die tollen Wintersportbedingungen. "Es ist traumhaft hier oben mit der Schneekulisse, auf der Piste läuft es richtig gut", freute sich ein Besucher, "wir haben heute noch frei und sind extra von Stuttgart her gekommen. So viel vom Winter hatten wir ja bisher noch nicht hier in unserer Region."

Genau deshalb hat sich Liftbetreiber Sven Schlegel gut gerüstet. Die beiden Schlepplifte laufen seit dem Freitagmorgen, auch der kleine Übungslift ist betriebsbereit. "Wir sind sehr hoffnungsvoll, dass vor allem am Samstag viele Besucher auf den Kaltenbronn kommen. Unsere beiden Lifte laufen seit heute Morgen 9 Uhr", berichtet Schlegel.

Dank der Schneefälle vom 2. Januar seien die Pistenverhältnisse nun gut, sodass sowohl Skifahrer als auch Schlittenfahrer auf ihre Kosten kommen. Das Besondere am Kaltenbronn: Hier gibt es einen TÜV-geprüften Lift mit Spezial-Rodel, der die Schlittenfahrer auf den Berg bringt.

Kaltenbronn: Probleme mit Parkplatzsituation

Nicht ganz glücklich ist Sven Schlegel mit der Parkplatzsituation rund um den Kaltenbronn. Da habe es an den Feiertagen rund um Weihnachten Probleme gegeben. "Meinem Eindruck nach wird von der Straßenmeisterei zu spät geräumt", so Schlegel, "seit einiger Zeit ist nicht ganz klar, wer eigentlich zuständig ist, der Forst oder die Straßenmeisterei der Gemeinde Gernsbach." Die Folge: Autos parkten kreuz und quer, die Parkplätze seien schnell überfüllt.

Am Wochenende werden auch am Kaltenbronn volle Parkplatz erwartet SWR

Das halten die Besucherinnen und Besucher von dem Schneetag am Kaltenbronn:

Mehliskopf bis Seibelseckle: Ab Samstag laufen alle Lifte

Auch an der Schwarzwaldhochstraße bereiten sich die Liftbetreiber auf einen Besucheransturm vor. Ab Samstag wollen auch die Lifte am Mehliskopf und an der Hundseck zum ersten Mal öffnen. "Rund 15 Zentimeter Neuschnee sind bis heute Nacht gefallen", berichtet ein Sprecher der Familie Karcher, die den Hundseck-Skilift betreibt, "außerdem laufen seit heute früh auch unsere Schneekanonen. Das reicht jetzt endlich für den ersten Betriebstag."

Von 9 Uhr bis 21 Uhr hat der Lift geöffnet, abends mit Flutlicht. Auch der etwas tiefer gelegene Mehliskopf-Lift hat die Schneekanonen angeworfen und will am Samstag zum ersten Mal um 9 Uhr die Lifte öffnen.

Noch ist der Winter nicht verloren, auch im Januar und Februar und sogar Anfang März kann noch Schnee kommen.

Auch für die anderen Liftbetreiber entlang der B500 an der Unterstmatt (Kreis Rastatt) und am Seibelseckle (Ortenaukreis) haben sich die Pistenbedingungen über Nacht dank Neuschnee deutlich verbessert. So freut sich Heiko Fahrner über satte 18 Zentimeter Neuschnee. "Heute ist unsere Piste in einem wirklich guten Zustand. Es wäre schön, wenn uns am Sonntag nicht der Regen einen Strich durch die Rechnung macht", hofft Fahrner. Zumal in diesem Jahr der Liftbetrieb bislang noch ziemlich "bescheiden" verlaufen sei, so Fahrner, "aber der Winter ist noch nicht verloren."

Loipen im Nationalpark sind frisch gespurt

Auch die ersten Loipen wurden laut Tim Tschöpe vom Loipenteam Nationalpark Schwarzwald am Morgen frisch gespurt. Allerdings reiche die Schneelage noch nicht überall aus: So ist die Schwarzkopfloipe rund um das Seibelseckle und die Gaiskopfspur zur Darmstädter Hütte hin geöffnet, auch die Hunsrückenloipe zwischen Seibelseckle und Unterstmatt sei in Betrieb. Die Zollstockspur konnte mangels Schnee nur "geglättet" worden und für Skater geeignet - alle anderen Loipen würden als Kombiloipen mit klassischer Spur und Skatingbahn gespurt, so Tschöpe.

Polizei in erhöhter Präsenz im Höhengebiet

Genug zu tun gibt es durch den erwarteten Besucheransturm am Wochenende auch wieder für die Polizei: "Wir sind mit erhöhter Präsenz im Rahmen unseres Streifendienstes auf der Höhe unterwegs", berichtet Yannik Hilger vom Polizeipräsidium Offenburg. "Aufgrund der guten Wetterprognose rechnen wir vor allem am Samstag mit einem erhöhten Besucheraufkommen an der Schwarzwaldhochstraße und werden deshalb verstärkt Streife fahren", so Hilger weiter. Aber mit drastischen Maßnahmen wie zu Coronazeiten, als Zufahrtsstraßen und Parkplätze gesperrt werden mussten, sei diesmal nicht zu rechnen.