Susann Bühler

Gestern war bei uns in Baden-Württemberg Feiertag, so dass das eigentliche Arbeitsleben heute wieder richtig losgeht. Für mich Grund genug Ihnen, liebe User dieses Blogs, einen guten Start ins neue Jahr und für 2020 Glück und Gesundheit zu wünschen. Beim Start überlegt man ja, was das Jahr so bringt. Habe ich auch gemacht und dabei gemerkt, dass in den kommenden Monaten verdammt harte Nüsse zu knacken sind. mehr...