An schönen Wintertagen sind die Parkplätze an Liften und Loipen im Schwarzwald schnell überfüllt. Dass oft auch Busse und Bahnen hinfahren, ist immer noch ein Geheimtipp.

Man kennt die Bilder: An sonnigen, schneereichen Tagen schiebt sich eine Blechlawine zu den Wintersportgebieten im Hochschwarzwald. Parkplätze sind verstopft, Bundesstraßen kilometerlang gesäumt von Autos. Wer auf die aufreibende Parkplatzsuche verzichten will, kommt vielerorts auch mit Bus und Bahn zu den Skiliften und Langlaufloipen. Allerdings ist das ÖPNV-Angebot durchaus noch ausbaufähig.

Rund um den 1.121 Meter hohen Notschrei-Pass zwischen Oberried (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) und Todtnau (Kreis Lörrach) spannt sich ein weites Netz von Langlaufspuren. Auch zwei Skilifte und ein Schlitten-Förderband gibt es hier. Wer einen Parkplatz ergattern will, sollte jedoch früh da sein. Das Parkticket kostet fünf Euro pro Tag. Mitglieder des Vereins Notschrei-Loipe zahlen nichts, einen Anspruch auf einen Parkplatz haben sie allerdings nicht.

Loipen-Verein appelliert an Solidarität der Wintersportler

Der Verein pflegt und präpariert die mehr als 100 Kilometer Loipen und Winterwanderwege rund um den Notschrei. Außerdem betreibt er das Loipenhaus samt Umkleideräumen und WCs sowie das Restaurant "Bergstüble". Rund 250.000 Euro kostet das alles pro Jahr. "Wir möchten ein Bewusstsein dafür schaffen, dass diese Infrastruktur Geld kostet", sagt Vereins-Geschäftsführer Rene Fleckenstein. Deshalb wolle man in dieser Saison noch genauer als bisher kontrollieren, ob ein gültiges Parkticket hinter der Windschutzscheibe liegt. In der Vergangenheit hätten manche Besucher die Ticketpflicht "gerne ignoriert", sagt Fleckenstein.

Bus hält direkt am Loipenzentrum Notschrei

Wer sich Ticket und Parkplatzsuche sparen will, kann mit dem Nahverkehr anreisen: von Freiburg über Kirchzarten oder von Todtnau aus. Die Buslinie 7215 hält in beiden Richtungen jeweils stündlich direkt vor dem Loipenhaus. An Tagen mit viel Betrieb setzt die Südbadenbus GmbH (SBG) mitunter zusätzliche Verstärkerbusse ein. Dennoch kann es gerade auf der Rückfahrt am Nachmittag im Bus schon mal eng werden.

Auf den Loipen am Notschrei ist an schönen Tagen eine Menge los. Man kann das Gebiet auch mit dem Bus gut erreichen. SWR Elisabeth Marx

Die Loipen am Thurner in 1.100 Meter Höhe zwischen Breitnau und St. Märgen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind ein Paradies für Langläufer - bei ausreichend Schnee. Der Parkplatz ist den Mitgliedern des Clubs Thurnerspur vorbehalten (Jahresbeitrag: 20 Euro). Die SBG-Buslinien 7216 und 7261 fahren den Thurner von St. Märgen, Hinterzarten und Neustadt aus an. Von Freiburg aus kommt man so am schnellsten zur Thurnerspur: erst mit der Breisgau-S-Bahn bis Hinterzarten und von dort per Bus.

Die SBG-Linie 7215 fährt auch weitere Lifte an: Etwa die in Hofsgrund am Schauinsland (Haltestelle "Hofsgrund Plätzle") und am Haldenköpfle. An beiden Orten gibt es auch kostenlose Parkplätze, aber die sind begrenzt, insbesondere in Hofsgrund.

Zwischen Notschrei und Todtnau liegt das Skizentrum Muggenbrunn. Auch dort hält der SBG-Bus 7215 : Von der Haltestelle "Säge" erreicht man den Wasenlift und den Köpflelift (Zubringer zum Winkellift). An der folgenden Haltestelle "Grüner Baum" liegt die Talstation des Franzosenbergliftes. Besonders hier gibt es wenig Platz zum Parken.

Rund um den Feldberg herrscht in den Ferien und an den Wochenenden im Winter Hochbetrieb. Parkplätze gibt es am Grafenmatt und entlang der Feldbergpasshöhe (B317). An der Talstation der Herzogenhorn-Bahn in Fahl ist das Parken gebührenpflichtig. Das Ticket gibt es nur über die Parkster-App. Im Parkhaus am Seebuck gibt es 1.200 Plätze, hier zahlt man pro Stunde drei Euro (Rabatt mit Skipass).

Von Freiburg mit Bus und Bahn auf den Feldberg

Es geht aber auch anders: Vom Freiburger Hauptbahnhof kommt man in 1:15 Stunden auf den Feldberg. Die Breisgau-S-Bahn bringt Wintersportler entweder bis Titisee oder Bärental. Von dort fährt stündlich die Buslinie 7300 auf den Feldberg. In umgekehrter Richtung fährt diese Linie von Zell im Wiesental über Todtnau hoch zum Feldberg. Zwischen Feldbergerhof, Bärental und Falkau verkehrt an allen Samstagen, Sonn- und Feiertagen zusätzlich die Linie 342 . Dieser Bus fährt in den Weihnachts- und Fastnachtsferien zusätzlich auch von Montag bis Freitag.

Die Südbadenbus-Linie 7300 bringt Wintersportler auf den Feldberg. IMAGO Eibner

Das Skigebiet am zweithöchsten Schwarzwaldgipfel, dem 1.414 Meter hohen Belchen, erreicht man nur mit der Belchen-Seilbahn. An der Talstation gibt es reichlich Parkplätze und auch eine Bushaltestelle. Hier hält die Buslinie 7306 von und nach Schönau (Kreis Lörrach). Der sogenannte Belchenbus fährt am Wochenende öfter und zum Teil zügiger zur Talstation. Eine weitere Möglichkeit ist die Buslinie 291 von Münstertal (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) aus. Die verkehrt allerdings pro Richtung nur dreimal am Tag, am Wochenende viermal.

Die Lifte am 1.243 Meter hohen Kandel (Kreis Emmendingen) erreicht man von Freiburg aus ebenfalls in einer guten Stunde mit dem ÖPNV. Dazu nimmt man zunächst die Bahn bis Denzlingen. Von dort fährt die Buslinie 7205 auf den Kandel - allerdings nur alle zwei Stunden und nur viermal am Tag. Hier ist also gute Planung gefragt.