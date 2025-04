Warnstreik: Journalisten der Badischen Zeitung in Freiburg fordern mehr Geld

Sie berichten nicht über einen Warnstreik, sie führen ihn selbst durch: Rund 50 Journalisten der Badischen Zeitung haben für bessere Gehälter protestiert. Auch bei anderen Zeitungen wird diese Woche gestreikt.

Warnstreik in der Innenstadt vor der Lokalredaktion der Badischen Zeitung: Rund 50 Journalistinnen und Journalisten haben am Mittwochmittag ihre Arbeit niedergelegt und gestreikt. Sie demonstrierten unter anderen für eine finanzielle Gleichbehandlung junger Nachwuchskräfte und allgemein für mehr Einkommen. Aktuell laufen Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft ver.di fordert von der Arbeitgeberseite zwölf Prozent mehr Geld.

Reiner Geis, Geschäftsführer von ver.di Südbaden Schwarzwald, sagte im SWR:

Protest mit Warnwesten und Schildern bei BZ in Freiburg

Die etwa 50 Protestierenden trugen gelbe Warnwesten der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Solche Westen werden häufig bei Protesten getragen, auch damit der Unmut stärker wahrgenommen wird. Auf dem Gehweg vor der BZ-Geschäftstelle am Martinstor in Freiburg standen viele der Journalistinnen und Journalisten mit Schildern und Transparenten in der Hand. Darauf war etwa zu lesen: "Reallohnverlust seit 15 Jahren" oder "Auch Journalisten müssen Miete zahlen". Der von der Gewerkschaft angemeldete Protest wurde - wie üblich bei Demonstrationen - von Polizisten beobachtet.

ver.di sieht Verweigerungshaltung bei Verlegern

In einem Schreiben kritisiert ver.di die Arbeitgeber, konkret die Zeitungsverleger. Sie würden auf ihrem eingeschlagenen Kurs beharren, die Gehälter im Journalismus immer weiter abzuwerten. Diese Entwertung solle durch "unzureichende Entgeltsteigerungen" und eine "dramatische Verschlechterung der Gehaltsentwicklung nach Berufsjahren" erreicht werden, heißt es. Konstruktive Verhandlungen seien unter diesen Vorbedingungen nicht möglich, so die Gewerkschaft.

Badische Zeitung für Nachwuchskräfte unattraktiv?

Bislang seien Volontäre bei der Badischen Zeitung übernommen worden, sagt Manuel Fritsch von der Lokalredaktion. Auch er hat vor der BZ-Geschäftsstelle in der Freiburger Innenstadt protestiert. "In letzter Zeit sind allerdings einige gegangen, weil kein Job mehr da war. Sie haben sich was anderes gesucht." Und weiter sagt Fritsch dem SWR: Es gebe aber auch Kolleginnen und Kollegen, die in den öffentlichen Dienst wechseln würden, weil Bezahlung und Arbeitszeiten dort deutlich attraktiver seien.

Es ist fatal, wenn die BZ junge Leute ausbildet und die dann nicht bleiben, weil sie keine Perspektive sehen.

Warnstreik bei Zeitungen im Südwesten

Die Badische Zeitung ist mit dem Warnstreik nicht allein. Im Südwesten streiken bis Freitag Journalistinnen und Journalisten von zwölf weiteren Zeitungen, unter anderem auch beim Schwarzwälder Boten. Rainer Geis von ver.di Südbaden sagte, man wolle der Arbeitgeberseite so nochmals Druck machen vor der nächsten Verhandlungsrunde. Es ist bereits die siebte Verhandlungsrunde. Sie beginnt in der kommenden Woche. Dann wird sich zeigen, ob es eine Annäherung oder vielleicht sogar ein Ergebnis geben wird.