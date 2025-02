Aktuell werden die Kinderärzte der künftigen Säuglings-Intensivstation am St. Josefskrankenhaus eingearbeitet. Am Mittwoch soll die neue Neonatologie in Freiburg offiziell öffnen.

Das St. Josefskrankenhaus in Freiburg bereitet sich derzeit auf die Wiedereröffnung der Neonatologie mit dem Stationsnamen "Storchennest" vor. Einen Tag bevor es losgehen soll werden die Kinderärzte eingearbeitet. Ab Mittwoch behandeln sie auch Säuglinge, die nach der Geburt überwachungspflichtig sind. Was die neue Neonatologie beinhaltet Mit vier Betten für Mütter und ihre Kinder geht die neue Säuglings-Intensivstation am St. Josefskrankenhaus an den Start. Man wolle erstmal klein beginnen, sagte Chefärztin Bärbel Basters-Hoffmann. Die neue Station ist zwar eine Neonatologie, also Intensivstation, darf aber nicht alle Fälle behandeln. Das hat etwas mit der Eingruppierung zu tun. Das St. Josefskrankenhaus ist ein sogenanntes Level 4 Haus. Damit dürfen sie nur Geburten betreuen, die im Rahmen dieses Levels erlaubt sind. Bedeutet: Säuglinge, die nach der Geburt überwachungspflichtig sind, können hier behandelt werden. Babys also, die beispielsweise eine Infektion oder schwere Gelbsucht haben. Schwerkranke Säuglinge müssen nach wie vor in die Uniklinik Freiburg, sagt Basters-Hoffmann. Denn die Uniklinik ist ein Level 1 Haus und auf Hochrisiko spezialisiert. Level 1 bezeichnet eine Geburtsklinik ("Perinatalzentrum") der höchsten Stufe, welches von Neonatologen und Geburtshelfern gemeinsam geleitet wird. Weil das Josefskrankenhaus aber unter anderem Frühgeburten ab der 32. Schwangerschaftswoche behandeln möchte, haben sie einen sogenannten eingeschränkten Versorgungsauftrag beim Sozialministerium eingereicht, erklärt Bärbel Basters-Hoffmann. Erhält das Krankenhaus diesen Bescheid, wird es wieder ein Level 3 Haus - wie auch schon vor der Schließung der ehemaligen Neonatologie. "Das würde alles umfassen, was wir früher auch schon gemacht haben und was wir wieder machen wollen", sagt Basters-Hoffmann. Die Chefärztin betont: Das sei kein Kampf gegen die Uniklinik, sondern für eine bessere Versorgung in Freiburg. Noch kein klärendes Gespräch Vergangenen September hatte die Neonatologie schließen müssen. Alle Kompetenzen sollten im neu eröffneten Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin gebündelt werden. Das St. Josefskrankenhaus hatte sich heftig dagegen gewehrt. Das Projekt war eine Kooperation mit der Uniklinik. Diese wurde von der Uniklinik aufgekündigt. Mitte Januar dann die überraschende Nachricht: Das St. Josefskrankenhaus öffnet eigenständig eine Neonatologie. Weder das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg noch die Uniklinik Freiburg wurden darüber informiert. Seit der Ankündigung, eine eigenständige Neonatologie eröffnen zu wollen, wartet die Freiburger Uniklinik auf ein klärendes Gespräch mit den Verantwortlichen des St. Josefskrankenhauses. Dies sei jedoch noch nicht erfolgt. "Das wundert uns", sagt ein Sprecher der Uniklinik. Seither prüft die Uniklinik auch andere Kooperationsverträge mit dem St. Josefskrankenhaus. "Ergebnis offen", sagt ein Sprecher. Vor allem in der Kinderheilkunde kooperieren die beiden Kliniken miteinander.