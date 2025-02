In Freiburg hat am Montagabend erneut eine Großdemo gegen Rechtsextremismus stattgefunden. Es gab Straßensperrungen, auch der VAG-Tramverkehr war zeitweise stark eingeschränkt.

Keine zwei Wochen ist es her, dass in Freiburg eine große Demonstration gegen Rechtsextremismus in Freiburg mit rund 15.000 Menschen stattgefunden hat. Am Montagabend gab es die nächste Großdemonstration gegen rechte Politik. Anlass war eine Wahlverkampfveranstaltung der AfD im Bürgerhaus Zähringen. Die Veranstalter gingen von rund 15.000 Teilnehmenden aus, die Polizei von rund 10.000. Nach Angaben der Polizei verlief der Protest "laut, aber weitgehend friedlich".

So hat SWR Aktuell Baden-Württemberg am Montagabend über die Demo berichtet:

Polizei: vereinzelte Handgreiflichkeiten und Störaktionen

Der Demonstrationszug hatte sich gegen 17:30 Uhr vom Europaplatz aus in Bewegung gesetzt. Die Polizei Freiburg war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. In Freiburg kam es am späten Nachmittag und Abend wegen der Demo zu erheblichen Einschränkungen im Straßenverkehr. Ziel der Demonstration war das Bürgerhaus Zähringen, wo die AfD am Abend eine Wahlkampfveranstaltung veranstaltete.

Einem Polizeisprecher zufolge war die Polizei im Einsatz, um für einen "möglichst reibungsfreien Ablauf" zu sorgen. Laut Polizei kam es zu keiner Tumultlage. Es habe Störaktionen und vereinzelt Handgreiflichkeiten zwischen Personen verschiedener politischer Auffassung gegeben. In der Bilanz der Einsatzkräfte vom späten Montagabend wurde von acht Straftaten und sechs Festnahmen berichtet.

Die Demonstrantinnen und Demonstranten zogen am Montag zum Bürgerhaus in Freiburg-Zähringen, wo die AfD eine Wahlkampfveranstaltung abhielt. Es nahmen Menschen unterschiedlichen Alters teil. SWR Lara Walter

Straßensperrungen und Einschränkungen im Stadtbahnverkehr

Die Versammlung mit Protestzug sorgte am Montagabend für Einschränkungen im Feierabendverkehr: Laut Polizei wurden Rotteckring, Habsburger- und Zähringer Straße in beide Richtungen gesperrt. Auch der Bus- und Stadtbahnverkehr war von Änderungen und Einschränkungen betroffen. Die Haltestelle Europaplatz konnte wegen der Demonstration ab 16:45 Uhr nicht mehr angefahren werden. Die Stadtbahnlinie 2 fuhr nur noch zwischen Günterstal und der Eugen-Martin-Straße; die Haltestelle Hornusstraße wurde nicht mehr bedient. Die Linie 3 fuhr nur zwischen Munzinger Straße und Bertoldsbrunnen. Die Halte zwischen Europaplatz und Gundelfinger Straße entfielen komplett. Die Buslinie 27 war vorübergehend eingestellt.

Trotz Gegendemonstration war der Zugang zur AfD-Wahlkampfveranstaltung im Bürgerhaus in Freiburg-Zähringen am Montagabend zu jederzeit möglich. Das bestätigte ein Polizeisprecher dem SWR auf Anfrage. SWR Lara Walter

Zugang zu AfD-Wahlkampfveranstaltung war jederzeit möglich

Trotz der Gegendemonstration vor dem Bürgerhaus in Freiburg-Zähringen, war der Zugang zur Wahlkampfveranstaltung zu jederzeit möglich, so die Polizei Freiburg auf SWR-Anfrage. Rund 90 Menschen folgten der Einladung der AfD ins Bürgerhaus Zähringen. Thematisch stand im Bürgerhaus das Thema Sicherheit im Mittelpunkt. Per Videoleinwand wurde ein Grußwort der AfD-Fraktionsvorsitzenden der Bundestagsfraktion, Alice Weidel, abgespielt. Die Gegendemonstration wurde um 20 Uhr von den Veranstaltern beendet.