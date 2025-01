Wer ein Kind zur Welt bringt, will selbstverständlich, dass bei der Geburt alles klappt und das Neugeborene bestens versorgt ist. In Freiburg muss das St. Josefskrankenhaus seine Neugeborenen-Intensivstation schließen, weil die Uniklinik Freiburg die Kooperation aufgekündigt hat.

Was das für das Josefskrankenhaus und werdende Eltern in der Region Freiburg bedeutet, darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Dr. Bärbel Basters-Hoffmann gesprochen. Sie ist Chefärztin der Geburtshilfe am Josefskrankenhaus.