Bei Hilzingen kam es am späten Nachmittag zu einem Schusswaffengebrauch durch die Polizei. Eine Person sei an ihren Verletzungen gestorben, sagte ein Sprecher dem SWR.

In einem Ortsteil von Hilzingen (Kreis Konstanz) hat es am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Dabei sei es zu einem Schusswaffengebrauch durch die Polizei gekommen, eine Person sei an ihren Verletzungen gestorben, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Nähere Einzelheiten sind bislang nicht bekannt. Das Landeskriminalamt ermittelt.