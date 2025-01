Mehr als ein Jahr nach seinem Tod wird der südbadische Bundespolitiker Wolfgang Schäuble mit dem Konrad-Adenauer-Preis geehrt. Er hat die deutsche Politik entscheidend geprägt.

Der ehemalige CDU-Politiker Wolfgang Schäuble bekommt posthum den Konrad-Adenauer-Preis verliehen. Seine Witwe Ingeborg Schäuble wird den Preis am 28. Januar im Historischen Rathaus in Köln entgegennehmen. Das kündigte die Stadt Köln am Dienstag an, wie der Evangelische Pressedienst berichtet. Schäuble war gebürtiger Freiburger und lebte bis zuletzt in Offenburg (Ortenaukreis).

Schäuble hat die deutsche Politik "geprägt"

Wolfgang Schäuble erhalte den Preis, weil er die Politik der Bundesrepublik Deutschland als Abgeordneter, Bundestagspräsident und in verschiedenen Ministerämtern "entscheiden geprägt" hat, hieß es. Er habe eine klare Haltung gehabt. Außerdem auch ein unermüdliches Wirken für die Weiterentwicklung der Europäischen Union und eine stabilitätsorientierte Finanzpolitik. Zu Lebzeiten soll Schäuble die Ehrung angenommen haben. Die Laudatio werde Bruno Le Maire halten, Ex-Minister für Wirtschaft und Finanzen in Frankreich und langjähriger politischer Wegbegleiter Schäubles.

Schäuble war am 26. Dezember 2023 im Alter von 81 Jahren gestorben. Er war unter anderem Innenminister, Finanzminister und von 2017 bis 2021 Bundestagspräsident. In seinem Wahlkreis Offenburg hatte Schäuble seit fast 50 Jahren - 14 Mal hintereinander ohne Unterbrechung - das Bundestags-Direktmandat geholt.

Konrad-Adenauer-Preis erinnert an Bundeskanzler

Der Konrad-Adenauer-Preis wird alle zwei Jahre verliehen und ist undotiert. Er erinnert an den Kölner Oberbürgermeister und späteren Bundeskanzler Konrad Adenauer. Seit 2004 werden Persönlichkeiten und Institutionen zum Thema "Leben und Arbeiten in einer Großstadt, innovative und mutige Beiträge zur Entwicklung einer lebenswerten Großstadt weltweit, zur europäischen Integration oder zur Wahrung und Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung im zusammenwachsenden Europa" gewürdigt.