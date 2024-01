Jetzt live: Trauerfeier für Wolfgang Schäuble in Offenburg

Wolfgang Schäuble wird heute zu Grabe getragen. Seine Weggefährten nehmen Abschied von ihrem Freund und Vorbild. Der SWR überträgt die Trauerfeier live.

Ein würdevoller Abschied für den großen Staatsmann Wolfgang Schäuble: In einer Trauerfeier in Offenburg wird dem langjährigen CDU-Bundespolitiker die letzte Ehre erwiesen. Im Trauergottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche wurde Schäuble als "leidenschaftlicher Europäer", "großer Sohn unseres Landes" und als "Gesamtkunstwerk" gewürdigt. Zur Stunde zieht ein Trauerzug durch die Innenstadt – auf dem Weg zum Waldbachfriedhof. Hier wird Wolfgang Schäuble am Nachmittag zu Grabe getragen.

Trauergottesdienst mit Familie und Politprominenz

Wie geplant hat der Trauergottesdienst um 11 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche, Schäubles Heimatgemeinde, begonnen. Der Sarg des Verstorbenen war aufgebahrt. Davor war ein riesiges Herz mit roten Rosen und der Aufschrift "Deine Ingeborg" zu sehen, der letzte Gruß seiner Ehefrau.

In den ersten Reihen in der Kirche saß die Familie von Wolfgang Schäuble. Neben ihnen nahmen prominente Politiker Platz, zum Beispiel der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz, der mit Wolfgang Schäuble befreundet war. Unter den Trauergästen waren auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, der frühere CDU-Chef Armin Laschet, der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), sein Vorgänger Günther Oettinger (CDU), Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU), CDU-Landeschef Manuel Hagel und der frühere luxemburgische Regierungschef Jean-Claude Juncker.

Heike Springhart, die Bischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden, leitete den Trauergottesdienst. Sie zeichnete Schäubles Leben nach und zitierte ihn: "Wer Angst vor dem Sterben hat, darf nicht geboren werden." Schäuble habe immer gezeigt, was möglich ist - auch nach dem Attentat.

Merz, Kretschmann, Hagel und Strobl halten bewegende Traurreden

Als erster Redner trat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ans Rednerpult. Kretschmann hob die demokratische Vorbildrolle von Wolfgang Schäuble hervor. Das Land verliere eine große politische Persönlichkeit. Die Menschen der Ortenau hätten Schäuble seit 50 Jahren immer wieder ins Parlament gewählt - eine Wertschätzung und Besonderheit, so Kretschmann. Zum Abschluss hob der Ministerpräsident noch einmal hervor, dass Schäuble ein Baden-Württemberger durch und durch gewesen sei.

Zu den Trauerrednern gehörte auch der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz. Der Partei- und Fraktionschef würdigte das Leben und Wirken seines langjährigen Freundes. "Ohne ihn stände ich heute nicht hier", sagte Merz. Schäuble habe "Generationen von Abgeordneten unserer Fraktion eine Prägung mitgegeben, auch mir ganz persönlich", so Merz. Er beendete seine Rede mit: "Wolfgang, du hast Großes geleistet und es ist gut geworden."

Ohne ihn stände ich heute nicht hier. Wir sind über die letzten Jahre wirkliche Freunde geworden.

Als vorletzter Redner sprach der Vorsitzende der CDU in Baden-Württemberg, Manuel Hagel. Wolfgang Schäuble habe die Kontroverse geliebt, aber nicht das Klatschen. Auch nach Reden sei es ihm sichtbar unbehaglich gewesen, wenn die Menschen applaudierten. Schäubles unglaubliche Disziplin habe ihn sein ganzes Leben lang geführt.

Christine Strobl ist die älteste Tochter von Wolfgang Schäuble. Sie nannte ihn ein "Gesamtkunstwerk". picture-alliance / Reportdienste Philipp von Ditfurth

Zum Abschluss trat Wolfgang Schäubles älteste Tochter, Christine Strobl, nach vorne. Sie sprach in ihrer gefühlvollen Rede von "ihrem Papa", dessen Rollstuhl nie eine Rolle spielen sollte. Von vielen Erkrankungen und gesundheitlichen Problemen hätte die Öffentlichkeit deshalb nie erfahren. Diese Weihnachten habe Schäuble sich noch einmal für seine Familie "aufgerafft". Bei aller Anstrengung, die ihm das letzte Weihnachtsfest gekostet habe, sah er auf allen Bildern glücklich aus. "Ihr Papa" sei ein "Gesamtkunstwerk" gewesen und ein Vorbild, wie man keinen Druck auf seine Kinder aufbaut und sich selbst nicht so wichtig nehme. Strobl endete ihre Ansprache mit: "So Papilein, jetzt ist alles erledigt, wir lassen dich jetzt gehen, dankbar für die gemeinsame Zeit."

Militärische Ehren und Trauerzug durch Offenburg

Nach dem Trauergottesdienst begann das große militärische Ehrengeleit. Sechs Soldatinnen und Soldaten haben den Sarg aus der Stadtkirche getragen. Vor ihnen trugen weitere Soldatinnen und Soldaten die Trauerkränze und Ordenskissen mit Orden, mit denen Wolfgang Schäuble ausgezeichnet worden war. Vor der Stadtkirche spielten der Spielmannzug aus Siegburg und die Heeresmusikkorps aus Koblenz einen Trauermarsch.

Danach wird sich ein Trauerzug zum historischen Waldbachfriedhof aufmachen, wo Schäuble in einem Ehrengrab beigesetzt wird. Trauerfeier und Beisetzung sind öffentlich - das hatte sich Schäuble ausdrücklich gewünscht.

Ablauf der Trauerfeier von Wolfgang Schäuble in Offenburg Am Morgen: Wolfgang Schäuble wird in der Evangelischen Stadtkirche aufgebahrt. Totenwache durch die Bundespolizei. 11 Uhr bis 12:30 Uhr: Trauergottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche mit Liveübertragung in die Reithalle im Kulturforum. Ab etwa 12:30 Uhr: "Großes militärisches Ehrengeleit" an der Hauptstraße bei der Evangelischen Stadtkirche. Ab etwa 13 Uhr bis 13:30 Uhr: Trauerzug durch die Offenburger Innenstadt, Ehrenspalier der Bürgerwehren auf der Zauberflötenbrücke. 14 Uhr: Beisetzung von Wolfgang Schäuble auf dem Waldbachfriedhof, im Kreise seiner Familie und Ehrengästen. Im Anschluss: Zugang für die Öffentlichkeit.

SWR überträgt die Trauerfeier live

Der SWR überträgt den Trauergottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche live im Fernsehen. Die "SWR Extra"-Sendung wird auch online gestreamt und im SWR Aktuell-Radio gesendet.

Der SWR-Livestream ist außerdem in der Offenburger Reithalle im Kulturforum zu sehen. Hierfür wurde eine Videoleinwand aufgebaut. In der Halle können bis zu 800 Personen die Trauerfeier verfolgen.

Rund zwei Wochen später Trauerstaatsakt in Berlin

Eine weitere große Ehrung wird es in rund zwei Wochen in Berlin geben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat einen Trauerstaatsakt für Wolfgang Schäuble angeordnet. Dieser wird vom Bundestag am 22. Januar im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes ausgerichtet.

Zum Trauerstaatsakt werden hunderte Ehrengäste aus dem In- und Ausland erwartet, darunter auch die Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.