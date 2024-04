Weltstars und Musikgrößen aus Deutschland spielen bei uns: Auf diesen 27 Festivals und Konzerten in der Region Freiburg und Südbaden ist im Sommer für alle was dabei.

Sommer, Sonne, Musik: Nicht mehr lange, dann beginnt der Festivalsommer in Südbaden. Und der hat einiges zu bieten: Mit dabei sind bekannte Musikerinnen und Musiker wie Ed Sheeran, Sarah Connor, Kerstin Ott oder Peter Fox. Aber auch Bands wie Pur, Bukahara oder die Sportfreunde Stiller. Für alle, die es kaum noch erwarten können: Ein Überblick über 27 Konzerte und Festivals in Südbaden von Juni bis September 2024.

Festivals und Konzertreihen in Freiburg

Festivals und Konzertreihen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Festivals und Konzertreihen im Landkreis Emmendingen

Festivals und Konzertreihen im Landkreis Lörrach

Festivals und Konzertreihen im Ortenaukreis

Festivals und Konzertreihen im Schwarzwald-Baar-Kreis

Festivals und Konzertreihen im Landkreis Tuttlingen

Festivals und Konzertreihen im Landkreis Rottweil

Festivals und Konzertreihen im Landkreis Waldshut-Tiengen

Livemusik auf dem Münsterplatz mitten in Freiburg: Beim Freiburg Live Festival gibt's das sechs Tage lang, vom 4. bis 9. Juni 2024. Dabei wird es mal ganz romantisch mit "Ronan Keating", klassisch mit dem "Freiburger Barockorchester" oder treibend mit einem Mix aus Elektro Swing und Blasmusik von "Parov Stelar" und der Band "Meute".

Im ganzen Freiburger Stadtgebiet treten vom 14. bis 16. Juni 2024 unterschiedliche Bands bei "Freiburg stimmt ein" auf. Das Mitmachfestival wird größtenteils in Eigenregie der Künstlerinnen und Künstler organisiert. Deshalb stehen die Bands und Konzerte für 2024 noch nicht final fest.

Das Zelt-Musik-Festival in Freiburg findet diesen Sommer zum 40. Mal statt. SWR Sebastian Bargon

Das Freiburger Zelt-Musik-Festival findet vom 17. Juli bis 4. August 2024 auf dem Gelände des Tierparks Mundenhof statt. Dieses Jahr unter anderem auf dem Programm: die deutschen Indie-Bands "Jeremias" und "Kaffkiez", "Tokio Hotel", "Jan Delay", die Schweizer Soulsängerin "Nicole Bernegger", "Faber" oder der Trompeter "Vladislav Lavrik", zusammen mit dem Solistenensemble der "Philharmonia Frankfurt".

Das Sea You Festival findet vom 19. bis 21. Juli 2024 rund um den Freiburger Tunisee statt. Mit international bekannten DJs wie "Adam Beyer", "Lilly Palmer", "Kim She", "Boris Brejcha" und "Gestört aber geil" richtet sich das Festival in erster Linie an Fans von elektronischer Musik. Über 170 Acts treten und legen auf insgesamt sieben Bühnen auf.

Mit mehr als 150 internationalen Musikerinnen und Musikern auf sieben Bühnen und mehreren Zehntausend Besuchern gehört das Sea You zu den größten Festivals für elektronische Musik im Südwesten. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Vom 2. bis 11. August 2024 können Besucherinnen und Besucher des Schlossberg Festivals bei verschiedenen Programmpunkten wieder einen der schönsten Blicke über Freiburg genießen. Am Kanonenplatz, Burggraben und auf der Ludwigshöhe spielen regionale Bands, Künstlerinnen und Künstler.

Vom 6. bis 7. September 2024 lockt das Heroes Festival Künstlerinnen und Künstler aus der deutschen Rapszene und deren Fans an die Messe Freiburg. In diesem Jahr mit dabei unter anderem "Shrin David", "Juju", "BHZ", "Trettmann", "Money Boy" und "RAF Camora".

Das Heroes-Festival gehört zu den größten HipHop-Festivals Deutschlands. SWR Paula Zeiler

Das Jazz-Festival Freiburg findet dieses Jahr vom 14. bis 22. September 2024 statt. Regionale sowie internationale Jazzgrößen aber auch Newcomerinnen und Newcomer treten in diesen Tagen in Freiburg auf. Das Programm mit den diesjährigen Künstlerinnen und Künstler wurde noch nicht bekannt gegeben.

Das Vocalfestival Black Forest Voices in Kirchzarten bietet Konzerte, Workshops, sowie Mitsing- und Mitmachformate für alle: von der Anfängerin, dem Anfänger bis hin zum Profi. Vom 13. bis 16. Juni 2024 treten dort verschiedene a-cappella-Chöre und Vokalensembles, Jazz-Bands und Orchester auf.

Ein neues Festival, zwischen Kaiserstuhl und Rhein: Vom 4. bis 7. Juli 2024 steigt das Pinot and Rock Festival auf dem Weinfestgelände in Breisach. Neben nationalen und internationalen Musikerinnen und Musikern wie "Peter Fox", "die Fantastischen Vier", den "Scorpions", "Alice Cooper", "Sarah Conner" oder "Milky Chance" steht hier auch regionaler Wein im Fokus.

Das Open Air im Park findet im Kurpark in Bad Krozingen statt. Neben einem Lichterfest mit über 15.000 Kerzen gibt es vom 13. Juli bis 2. August 2024 bei den sogenannten "Hautnah-Konzerten" in diesem Jahr auch Bands und Künstlerinnen und Künstler wie "Beatrice Egli", "Leony" und "The Hooters" zu sehen.

Hinter Rock am Bach steht ein kleines, nicht kommerzielles Festival in Kirchzarten, das vom autonomen Jugendzentrum Kirchzarten e.V. und freiwilligen Helferinnen und Helfern organisiert wird. Welche Bands und Künstlerinnen und Künstler vom 5. bis 7. September 2024 auf dem Engenwaldgelände in Kirchzarten-Dietenbach auftreten werden, wird noch bekannt gegeben.

Vom 18. bis 21. Juli 2024 werden beim I EM Music Open Air 2024 auf dem Schlossplatz in Emmendingen unter anderem "Nina Chuba", "Howard Carpendale" und "Pur" auf der Bühne stehen.

Das African Music Festival findet vom 1. bis 4. August 2024 schon zum 24. Mal in Emmendingen auf dem Schlossplatz statt. Es wurde als Ort der Begegnung und Völkerverständigung ins Leben gerufen. In diesem Jahr treten bei dem Festival unter anderem "Gentleman", der jamaikanisch-amerikanische Reggae-Star "Tarrus Riley", die Band "Marley's Ghost" sowie "Wesli" auf.

Salsa, Reggae, Afrobeats - Fans von Afrika- und Weltmusik feiern beim African Music Festival auf dem Emmendinger Schlossplatz. SWR Owusu Künzel

In Weil am Rhein kommen vom 21. bis 22. Juni 2024 bei dem 3-Länder-Stadt Festival Künstlerinnen und Künstler aus ganz Europa zusammen. Ob Brass, Electro, Folk, Ska oder Rap: Sie alle setzen bei ihrer Musik auf Blasinstrumente. Das Line-up veröffentlichen die Veranstalter erst einige Wochen vor dem Festival.

Das Stimmen Festival bietet vom 4. Juli bis 4. August 2024 ein buntes Programm aus Musik und Kunst an unterschiedlichen Standorten, unter anderem am Burghof Lörrach, im Schlosspark in Binningen oder auf dem Vitra Campus in Weil am Rhein. Ein Highlight in jedem Jahr sind die Lörracher Marktplatz-Konzerte mit internationaler Starbesetzung. In diesem Jahr mit "Jess Glynne", "Bukahara", "Gims" und "Sportfreunde Stiller".

Beim Stimmen Festival 2022 haben Silbermond auf dem Marktplatz in Lörrach gespielt. Juri Junkov

"Nena", "Alvaro Soler" und "Kerstin Ott" heizen dieses Jahr dem Publikum beim Sommersound in Schopfheim vom 11. bis 13. Juli 2024 auf dem Marktplatz richtig ein.

Am 15. Juni 2024 findet das CLAP! by Kamehameha Festival in Offenburg statt. Das elektronische Musik Open Air ist Teil einer Eventreihe, das die Veranstalter anstelle des Kamehameha Festivals organisieren. Geplant sind Künstlerinnen und Künstler wie "YouNotUs" und "Moonbootica".

Mit dem Black Forest on Fire ziehen vom 26. bis 28. Juli 2024 entspannte Reggea-Klänge durch den Schwarzwald. Das Festival findet in Berghaupten im Ortenaukreis statt. Unter anderem sind dort Bands und Musikerinnen und Musiker wie "Black Uhuru", "Dub Inc", "Greeen" oder "Samora" zu sehen.

Vom 1. bis 4. August 2024 treten beim Sommersound VS am Druckzentrum Südwest "Andrea Berg", "Pur" und vier verschiedene Brassbands wie "Querbeat" und "LaBrassBanda" auf.

Auf dem Southside Festival vom 21. bis 23. Juni 2024 in Neuhausen ob Eck spielen wieder über 80 internationale und nationale Bands und Interpretinnen und Interpreten. Als Top-Acts in diesem Jahr mit dabei sind unter anderem "Ed Sheeran", "Bring Me the Horizon", "K.I.Z", "Ayliva", "Avril Lavigne" und "Sido".

Besucherinnen und Besucher verfolgen den Auftritt der deutschen Indie-Pop-Band "Provinz" auf dem Southside Festival 2023. picture-alliance / Reportdienste dpa | Christoph Schmidt

Der Honberg-Sommer besticht durch seine besondere Kulisse mit der Festungsruine der Honburg. Vom 5. bis 21. Juli 2024 treten dort unter anderem Bands, Künstlerinnen und Künstler wie "Schiller", "Matthias Reim", "Kelvin Jones", "Joy Denalane" und "Kissin' Dynamite" auf.

Rottweiler Sommersprossen ist das Festival für Liebhaberinnen und Liebhaber von klassischer Musik: ob Barocke- oder zeitgenössische Klänge. Vom 10. bis 16. Juni 2024 widmet man sich in Rottweil in vier Konzerten und einem Familienkonzert der Musik von Brahms, Mozart bis hin zu zeitgenössischen Stücken.

Mitten im Wald in Dietingen-Irslingen bei Rottweil findet vom 5. bis 6. Juli 2024 das Wolfweez Openair Festival von der Musikinitiative Irslingen e.V. statt. Auf dem Festival treten vor allem Metal-Bands wie "Rage", "Tankard", "Pinghost" und "Howl like Wolves" auf.

"The BossHoss", "Papi's Pumpels" und die "Acabellas" sind nur einige der Programmpunkte, die es vom 18. Juli bis 11. August 2024 beim Rottweiler Ferienzauber in der ältesten Stadt Baden-Württembergs zu erleben gibt.

Mitten im Schwarzwald im Schramberger Stadtteil Tennenbronn findet vom 30. bis 31. August 2024 das Metalacker Tennenbronn Festival statt. Zu dem Heavy-Metal Open Air kommen dieses Jahr unter anderem "Rage", "Beyond the Black", "Abbiefalls" und "Broken Fate".

Das Forrest Funk Festival bezeichnet sich als das Kultfestival am Hochrhein. Etwa 2.000 Menschen kommen am 8. Juni 2024 im Oberlauchringer Wald zusammen, um gemeinsam zur Musik von "Liedfett", "Ströme", "Pimf" und "Sebastian Sturm" zu feiern.

In der Innestadt von Tiengen findet vom 19. bis 20. Juli 2024 das Jazzfest "Tiengener Sommer" statt. Auf vier Bühnen treten an den beiden Abenden je acht Jazzbands auf.