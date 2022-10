Paula Zeiler arbeitet als Autorin bei SWR Aktuell. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel, bieten die Möglichkeit an, in Kontakt zu treten und berichten Persönliches.

Paula Zeiler SWR Paula Zeiler ist Online-Redakeurin bei SWR Aktuell. Die gebürtige Rheinländerin ist aber auch gerne als Radio-Reporterin unterwegs. So war sie für SWR4 schon auf der Suche nach einer Antwort auf "Was kommt nach dem Tod?". Hat für SWR2 die Freiburger Theaterbühnen beobachtet oder ein ökologisches Plumpsklo für SWR1 getestet. Heimat Gebürtig aus der Eifel. Ein grüner Fleck zwischen NRW und Rheinland-Pfalz. Inzwischen im sonnigen Baden beheimatet. Die meiste Zeit widmet sie diesen Themen Politik, Kultur und Skurriles