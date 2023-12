Nach dem Tod von Wolfgang Schäuble können Trauernde in Offenburg in einem Kondolenzbuch Erinnerungen und Gedanken teilen. Der Trauergottesdienst ist für den 5. Januar geplant.

Nach dem Tod Wolfgang Schäubles liegt in der Gedenkstätte Salmen in Offenburg ein Kondolenzbuch für den Ehrenbürger der Stadt aus. Trauernde können dort während der Öffnungzeiten ihre Gedanken, Erinnerungen und Gefühle teilen. Laut Stadt soll die Wahl des geschichtsträchtigen Ortes im Offenburger Salmen die Bedeutung Schäubles für seine Heimatstadt Offenburg wie auch für die Parlaments- und Demokratiegeschichte der jüngeren Zeit unterstreichen.

Der Trauergottesdienst für den CDU-Politiker wird laut SWR-Informationen am Freitag, den 05. Januar, ab 11 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Offenburg stattfinden.

Trauerflor am Offenburger Rathaus

Der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble war am Dienstag im Alter von 81 Jahren verstorben. Er war der dienstälteste Abgeordnete im Bundestag und hatte in seinem Leben zahlreiche Ämter inne. In den vielen Reaktionen auf seinen Tod wurde Schäuble als leidenschaftlicher Europäer gewürdigt, der die deutsche Politik jahrzehntelang geprägt habe.

Bereits am Mittwoch war an seinem letzten Wohnort Offenburg für alle Einrichtungen der Stadt Offenburg Trauerbeflaggung angeordnet worden. Die Beflaggung am Balkon des Historischen Rathauses wurde mit Trauerflor versehen. Die an Masten angebrachten Flaggen wurden auf Halbmast gesetzt.

Schäubles politischer Einsatz soll unvergessen bleiben

"Trotz seiner Position als Staatsmann von Weltrang war Wolfgang Schäuble tief in seinem Wahlkreis und in der Stadt Offenburg verwurzelt und immer ansprechbar", so Offenburgs Oberbürgermeister Marco Steffens (CDU) in einer Stellungnahme. In vielfacher Hinsicht sei Schäuble ein Vorbild gewesen.

Seine Zugewandtheit, seine Haltung, sein Pflichtbewusstsein, sein Einsatz für Europa, für Deutschland, für die Region und die Stadt Offenburg werden unvergessen bleiben.

Abstimmungen mit Familie und Bundestag laufen noch

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte am Mittwoch einen Trauerstaatsakt angeordnet. Informationen zur Beisetzung von Schäuble gibt es bisher nicht. Laut der Stadt Offenburg sollen Zeit und Ort von Trauerfeier und Beisetzung nach Abschluss der Abstimmungen mit der Familie und dem Deutschen Bundestag mitgeteilt werden.