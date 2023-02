Anita Westrup (Jahrgang 1990) ist multimediale Reporterin und Redakteurin im SWR Studio Freiburg. Sie berichtet aktuell im Fernsehen – vor und hinter der Kamera, arbeitet für die Regionalnachrichten, fertigt Reportagen für die SWR Hörfunkwellen an und schreibt Artikel für die Online-Nachrichtenseite. Alles, was rund um Freiburg und im Schwarzwald passiert, fängt sie mit dem Mikro ein. Thematisch brennt sie für Fußball, Musik-Festivals und Heldengeschichten im Kleinen.

Vor der Zeit beim SWR

Ein Nordlicht im tiefen Süden: Nach dem Abitur im niedersächsischen Papenburg und einem Freiwilligen Sozialen Jahr in einer Jugendherberge im Elsass hat Anita Westrup 2010 ihr Studium an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg begonnen: FrankoMedia (Französische Sprache, Literatur und Medienkultur) und Europäische Ethnologie. Kurz nach dem Bachelor ging die Reise in Frankreich weiter. In Paris an der Sorbonne hat Anita Westrup ihren Master in deutschen-französischem Journalismus absolviert. Es folgten diverse Praktika und einige Kurzzeitverträge, unter anderem im ARD Studio in Paris und bei ARTE. 2016 Umzug wieder nach Deutschland, Beginn des trimedialen Volontariats beim Südwestrundfunk in Stuttgart. Seit 2017 arbeitet Anita Westrup als Hörfunk- und Fernseh-Reporterin im SWR Studio in Freiburg. Zusätzlich zu den Diensten in der Redaktion moderiert sie Veranstaltungen wie zuletzt die Podiumsdiskussion "Ende der Zeitzeugenschaft?" (2023) im historischen Kaisersaal in Freiburg anlässlich des Jahrestages der Befreiung von Auschwitz – in Kooperation mit dem Kulturamt Freiburg.

Außerdem hat Anita Westrup eine vierjährige, berufsbegleitende Weiterbildung zur Theaterpädagogin abgeschlossen.