Seit diesem Samstag ist der Kommunal-O-Mat für die Freiburger Kommunalwahl am 9. Juni freigeschaltet. Er soll helfen, sich über die Themen und Positionen bei der Wahl zu informieren.

Bei Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen ist er nicht mehr wegzudenken: Der Wahl-O-Mat. In Freiburg gibt es zusätzlich eine Variante für die Kommunalwahl am 9. Juni 2024 von der Landeszentrale für politische Bildung. Der Kommunal-O-Mat soll dabei helfen, einen Überblick über die kommunalen Themen zu bekommen und die Wahlvorschläge der über 20 Listen, die für den Gemeinderat antreten, miteinander zu vergleichen.

Vom Musikboxenverbot über Dietenbach: 25 Thesen zu lokalen Themen

Soll das Musikboxenverbot bestehen bleiben? Braucht Freiburg eine neue Eishalle? Soll der Dietenbachwald erhalten bleiben? Auf der Internetseite können Bürgerinnen und Bürgerinnen den insgesamt 25 Thesen zustimmen oder nicht. Anschließend vergleicht der Wahl-O-Mat die Positionen mit denen der Listen. Zum Schluss erhält man das Ergebnis: Zu welcher Liste passen meine Überzeugungen am besten? Zu viel Prozent stimme ich mit einer Liste überein?

Der „Kommunal-O-Mat“ zur Kommunalwahl in Freiburg ist ein Projekt der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit der Badischen Zeitung und dem Südwestrundfunk. SWR

Erfolgreicher Test in der Innenstadt in Freiburg

Beim Test der Landeszentrale in der Freiburger Innenstadt kommt der Kommunal-O-Mat nach eigenen Angaben gut an. Passant Umut Aydogan sagt: "War spannend, weil am Ende bei mir eine Liste rausgekommen ist, die ich gar nicht kannte." Erstmals dürfen Jugendliche ab 16 Jahre bei der Gemeinderatswahl ihre Stimme abgeben, seit diesem Jahr auch für die zeitgleich stattfindende Europawahl.

Kommunal-O-Mat in baden-württembergischen Städten einzigartig in Deutschland

Schon bei der letzten Gemeinderatswahl 2019 half der Kommunal-O-Mat Freiburgerinnen und Freiburger bei der Wahlentscheidung. Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg hat die Initiative für Freiburg gemeinsam mit der Badischen Zeitung und dem SWR ins Leben gerufen. Auch in weiteren Städten in Baden-Württemberg gibt es ähnliche Angebote für die regionalen Wahlen, zum Beispiel in Karlsruhe. Andere Bundesländer bieten keine vergleichbaren Wahl-O-Maten an.