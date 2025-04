An Ostern haben sich viele alte Bräuche erhalten. Osterbrunnen leuchten bunt, Osterhasen laufen durch die Straßen und mancherorts werden Eier geschupft und gelesen.

In der Karwoche pilgern die Kirchenglocken nach Rom, um dort gesegnet zu werden, so sagt der Volksmund. In der Tat werden nach dem Gloria am Gründonnerstag in vielen katholischen Gemeinden die Glocken abgeschaltet. Stattdessen knattern und schnarren lautstark hölzerne Rätschen. In Rottenburg am Neckar sind die Ministranten für das Rätschen zuständig. Vier große Ratschen stehen auf dem Domturm. In anderen Orten kurbeln die Rätscher große Stand- und kleinen Handratschen in den Straßen.

Ostereier werden an Ostern geworfen, gelesen und geschupft. Auf alle Fälle aber gefärbt oder sogar kunstvoll bemalt. SWR Edi Graf

Hasen aus Holz und bunte Eier locken zum Osterbrunnen in Horb-Altheim (Kreis Freudenstadt). In Dußlingen (Kreis Tübingen) lädt der Sängerkranz am Samstagnachmittag zum Osterbrunnenfest beim geschmückten Hanneslebrunnen ein.

Osterwege zur Wurmlinger Kapelle und auf der Liebfrauenhöhe

In Wurmlingen bei Rottenburg führt erstmals ein interaktiver und ökumenischer Osterweg hinauf zur Wurmlinger Kapelle. Mitmachstationen laden ein, die Ostergeschichte neu zu erleben. Der 2,5 Kilometer lange Rundweg ist kinderwagentauglich.

In Rottenburg-Wurmlingen, wo dieser Osterbrunnen steht, führt der Osterweg zur Wurmlinger Kapelle hinauf. SWR Edi Graf

Mit echten Osterlämmern, Osterlichtern zum Entzünden, Osterwasser zum Mitnehmen und Osterspielen für die ganze Familie lockt ab Ostersonntag beim Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe in Ergenzingen (Kreis Tübingen) der Osterweg.

Ostern mit großen Hasen im braunen Fell

Am Ostersonntag starten in Eutingen im Gäu (Kreis Freudenstadt) die Osterhasen in ihren Fellkostümen zum Osterhasenlauf.

Am Ostersonntag, den 20. April / Ist des nach der Kirche nicht still / Denn um 11 Uhr laufen die Musik und unsere Hasen los / Da staunen am Straßenrand Klein und Groß.

Eine Wette vor über dreißig Jahren war der Beginn. Heute freuen sich die Kinder am Weg des kleinen Umzugs auf die Süßigkeiten. Die Erwachsenen spenden Geld für gemeinnützige Zwecke.

Die Osterhasengruppe der Narrenzunft Eutingen freut sich auf den traditionellen Osterhasenlauf am Ostersonntag. Alexandra Feinler

Geworfene Eier landen nach 60 Metern

In Kusterdingen-Mähringen (Kreis Tübingen) messen sich am Ostermontag Klein und Groß beim Eierwerfen. Dabei fliegen die mitgebrachten Eier über 60 Meter weit und landen – im besten Fall heil - auf der Wiese des Sportgeländes. Beim Ostereierschießen mit Kleinkalibergewehren oder Pfeil Bogen gibt's bei einigen Schützenvereinen zwischen Neckar und Alb Eier als Preise. Und statt des Schützenkönigs am Ende einen Eierkönig oder eine Eierkönigin.

Beim Eierschupfen in Egesheim ist traditionsgemäß der Bürgermeister der Fänger. Hier Hans Marquart in Aktion. Gemeinde Egesheim

Beim Eierschupfen in Egesheim (Kreis Tuttlingen) fliegen am Ostermontag die rohen Eier. Bei dem etwas anderen Osterlauf muss der Läufer eine zwei Kilometer lange Strecke zurücklegen. Der Schupfer (Werfer) muss in der Zeit 45 Eier aufsammeln und dem Fänger (den in der Regel der Bürgermeister spielt) in den Korb werfen.

Osterbräuche in der Region ähneln sich

In Sigmaringendorf (Kreis Sigmaringen) gibt es am Ostermontag mit dem traditionellen Eierlesen einen ganz ähnlichen Brauch. Hier führt die Strecke des Läufers ins benachbarte Scheer und wieder zurück. Sein Gegner muss nach einer überlieferten Regel 100 rohe Eier auflesen und in den Fangkorb werfen. Das Eierlesen in Kiebingen (Landkreis Tübingen) findet nur alle zwei Jahre statt, das nächste Mal 2026 am Ostermontag.