Der ESC in Basel rückt immer näher: In der St. Jakobshalle wird Tag und Nacht gearbeitet. Die Innenstadt rüstet sich für das Mega-Event. Ob Celine Dion doch noch kommt?

In einem Monat trägt Basel das große Finale des ESC aus - in der St. Jakobshalle, einem großen Hallenkomplex im Norden der Stadt. Dort laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Hunderte Menschen arbeiten im Schichtbetrieb rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.

Großer logistischer Aufwand für ECS in Basel

30 LKW müssen täglich entladen werden. Sie bringen das ganze Material: die Bühnenelemente, Lichter, Musikanalage und insgesamt viereinhalb Tausend Scheinwerfer. Es ist ein gewaltiger organisatorischer Aufwand.

So soll die ESC-Bühne in Basel aussehen, wenn sie fertig ist. Hier handelt es sich um eine Visualisierung. SRGSSR

Großes Finale des Eurovision Song Contest am 17. Mai

Am 13. Mai und am 15. Mai finden die beiden Halbfinale statt. Am 17. Mai ist dann das große Finale. Viel "Swissness" werde es in diesem Jahr geben, sagt Yves Schifferle. Er ist hauptverantwortlich für die Shows.

Yves Schifferle vor der Großbaustelle in der Basler St. Jakobshalle SWR

"Wir wollen den ESC aus Schweizer Perspektive erzählen." Es sei für jeden etwas dabei, sagt Schifferle. Natürlich gebe es auch internationale Highlights im Programm. Doch zu viel will er nicht verraten.

Es wird lustig, es wird emotional, es wird eine pompöse Show.

Paola Felix ist dabei, Celine Dion ungewiss

Bekannt ist bereits, dass Schweizer ESC-Lieblinge aus früheren Jahren einen großen Auftritt haben werden. Paola Felix oder Luca Hänni sind zum Beispiel dabei.

Die ersten Intervall-Acts der Liveshow sind bekannt: Paola Felix, Peter Reber (von Peter, Sue & Marc) sowie Luca Hänni und Gjon's Tears (v.r.n.l.). SWR

Die große Frage, die alle umtreibt, bleibt aber weiterhin offen: Wird Celine Dion das Finale am 17. Mai eröffnen?

"Wir werden es bis zum letzten Moment nicht wissen. Wir hoffen es alle. Aber es geht ihr gesundheitlich nicht so gut, deswegen müssen wir uns gedulden", sagt Schifferle.

Banner für Celine Dion am Basler Flughafen

Es wäre gewissermaßen ein Heimspiel für die Sängerin. Sie hat 1988 den Sieg schon einmal in die Schweiz gebracht. Damals hieß das Ganze noch "Grand Prix". Ein riesiger Banner mit einer Hommage an Dions Gewinner-Hit ziert bereits seit einigen Tagen den EuroAirport und stimmt ankommende Touristen auf das Großereignis ein.

Auch die Innenstadt von Basel will sich in den nächsten Tagen herausputzen. Geschäfte, Restaurants, Busse und Trams sollen beflaggt werden und sich Gästen und Einheimischen im ESC-Look präsentieren.

Schaulaufen der Stars auf dem längsten Teppich der ESC-Geschichte

Spätestens zum Start der Event-Woche am 11. Mai werden kilometerlange Teppiche die Straßen schmücken, um alle Feierlustigen zu den zentralen Veranstaltungsorten zu leiten. Der türkisfarbene Teppich, auf dem traditionell das Schaulaufen der ESC-Stars stattfindet, wird sich vom Rathaus über den Rhein bis zum Messegelände erstrecken und der längste in der ESC-Geschichte sein.

Überwältigter Gewinner: Nemo beim Eurovision Song Contest 2024 Sarah Louise Bennett/EBU

Am 11. Mai um 14 Uhr steigt dann die Opening Ceremony. Die 37 internationalen ESC- Delegationen schreiten dann zum Marktplatz und fahren in Oldtimer-Trams zum Hauptquartier am Messeplatz - in Schritttempo.

Fasnachtscliquen und Technobeats zur Eröffnung

Tanzgruppen, Fasnachtscliquen, Alphörner und Techno-Acts sollen die Parade begleiten, gesäumt von tausenden Fans, so der Projektleiter Beat Läuchli: "Die Parade ist die beste Gelegenheit, die Delegationen wirklich aus nächster Nähe zu erleben."

Die Anreise für Touristen lohne sich auch schon am 10. Mai. Dann eröffnen das European Village am Messeplatz und der European Square am Barfüsserplatz.

Auch ohne ESC-Ticket kann man in Basel feiern

Im Eurovision Village kann bis spät in die Nacht gefeiert werden. Es gibt Livekonzerte internationaler ESC-Stars, Public-Viewing sowie Essen und Getränke.

"Auf der Bühne am Barfüsserplatz haben wir den Fokus aus regionale Künstlerinnen und Künstler gelegt - aus der Schweiz, aber auch aus Süddeutschland", sagt Läuchli.

"Welcome Home"-App bündelt Infos für Touristen

Hunderttausende Touristen aus dem In- und Ausland erwartet Basel in der ESC-Woche. Für sie stellt die Stadt einen Rund-um-die Uhr-Service des ÖPNV zur Verfügung - mit 700 zusätzlichen Tram- und 450 Busfahrten.

Damit man da nicht den Überblick verliert, hat die Stadt eigens für den ESC-Tourismus eine App entwickelt, die in den nächsten Tagen verfügbar sein wird. Sie heißt "Welcome Home" und bündelt Programmhighlights, ÖPNV-Verbindungen und Straßenkarten.

"Wir sind ein bisschen nervös"

In der Basler Bevölkerung ist die Vorfreude auf das Megaevent in der eigenen Stadt groß. Doch es ist auch Anspannung zu spüren. Wie viele Menschen werden kommen? Wie trubelig wird es?

"Wir sind ein bisschen nervös", sagt eine Passantin. "Wir freuen uns sehr, aber wir wissen gar nicht so recht, was uns bevorsteht. Wir sind gespannt, wie es wird."

Vorfreude trifft auf Anspannung

Auch beim Aufbau in der St. Jakobshalle paart sich Euphorie mit Anspannung. "Es ist noch knapp einen Monat Zeit und es gibt noch viel zu tun," sagt Edi Esterman, Kommunikations-Chef des ESC. Die große Bühne soll in dieser Nacht noch fertig werden.

Die Hosts des ESC: Michelle Hunziker, Sandra Studer und Hazel Brugger (v.l.) SRGSSR/Mirjam Kluka

Schließlich sollen Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer am 13. Mai das Spektakel reibungslos eröffnen. Yves Schifferle hat das prominente Moderatorinnenteam ausgewählt.

"Ich genieße jeden Tag"

Dass der ESC in diesem Jahr in Basel stattfindet, ist auch sein Verdienst. 2024 hat er als Chef der Schweizer Delegation Nemo zum ESC-Sieg geführt.

Sein neuer Job als Showverantwortlicher birgt Verantwortung und schlaflose Nächte. "Ich genieße jeden Tag - das habe ich mir vorgenommen", sagt er. "Ich freue mich, die Shows jetzt endlich dem Publikum präsentieren zu dürfen. Danach freue ich mich nach einem Jahr sehr harter Arbeit auf einen langen Urlaub."