Jedes Jahr verwandeln die Oberprechtäler ihr Dorf in eine bunte Osterwelt. Neben metergroßen Hühnern und Eierwerfen gibt es über die Ostertage auch ein Musik-Programm.

Im obersten Zipfel des Elztals, abgelegen im Schwarzwald, liegt das Dorf Oberprechtal (Kreis Emmendingen). Als "Osterdorf" lockt es seit Jahren Menschen von weit her an. Denn über die Osterzeit ist der Kurpark bestückt mit riesigen bunten Eiern, Osterhasen und frühlingshafter Deko. Für dieses Oster-Spezial ist Reiner Hußfeldt extra aus Nordrhein-Westfalen nach Oberprechtal gereist. "Ich glaube, jeder Bürger von Oberprechtal hat sich an der Sache beteiligt, hat gebastelt. Das ist schon bemerkenswert", sagt er.

Mit fünf Eiern aus Pappmaschee fing alles an

Direkt neben dem Osterdorf liegt die Pension von Frida Kern. Sie stellte vor 20 Jahren als erste ihre Osterbasteleien in den Oberprechtäler Kurpark. "Meine Tochter hat damals fünf Eier aus Pappmaschee gebastelt, mit Gesichtern drauf. Die Gäste haben dann gesagt: 'Frau Kern, das ist so schön!' Da wollte ich ihnen eine Freude machen und habe nochmal 20 Eier gebastelt und im Kurpark verteilt". Auch heute noch, mit 91 Jahren, hat sie für das Osterdorf einen ganzen Hühnerstall gebastelt.

Von Anfang an mit dabei: die 91-jährige Frida Kern. Für das Osterdorf-Jubiläum hat sie einen ganzen Hühnerstall gebastelt. SWR

Musik-Programm über die Osterfeiertage

Das "Osterdorf" Oberprechtal lockt nicht nur mit Basteleien. Am Ostersamstag tritt um 14:30 Uhr der ortsansässige Kinderchor im Osterdorf auf. Am Ostermontag spielt der Oberprechtäler Musikverein um 14:00 Uhr im Musikpavillon nebenan. Kindern dürfte es im Osterdorf auch nicht langweilig werden. Im Park stehen ein selbstgeschnitztes Memory, ein Tic-Tac-Toe-Spiel, eine Eierwerf-Station sowie ein Barfußpfad.

Das Osterdorf Oberprechtal ist die gesamten Osterferien über geöffnet, also noch bis einschließlich Sonntag, den 27. April. Es ist jeden Tag ab 14 Uhr bewirtet.