Die psychologische Familien-Beratungsstelle der Caritas mit Anlaufstellen in Freiburg und Titisee-Neustadt könnte noch 2025 schließen. Das Landratsamts hat den Vertrag gekündigt.

Es sind wichtige Anlaufstellen für Eltern und Kinder in schwierigen Situationen: Die psychologischen Beratungsstellen der Caritas. Die Erziehungsberatungsstelle im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald mit Niederlassungen in Freiburg-Lehen und Titisee-Neustadt steht nun offenbar vor dem aus.

Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald hat Ende März die Zusammenarbeit mit der Psychologischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der Caritas Breisgau-Hochschwarzwald zum Ende des Jahres aufgekündigt. Das bestätigt ein Schreiben, das dem SWR vorliegt.

Erziehungsberatungsstelle hilft Familien in Schwierigkeiten

Mit ihren insgesamt 13 Mitarbeitenden unterstützt die Beratungsstelle Eltern und Kinder, die sich in Schwierigkeiten befinden. Etwa bei familiären Konflikten und Streitigkeiten; wenn Eltern sich trennen oder Kinder sich in neue Familienkonstellationen einfinden müssen.

Und auch bei Erziehungsfragen, in Fällen von Misshandlungen oder sexuellem Missbrauch sowie schulischen Problemen können sich Familien an die Beratungsstelle wenden. Bezahlen müssen sie dafür nichts.

Caritas: "Landkreis kommt seit Monaten nicht für Personalkosten auf"

Seit 20 Jahren regelt ein Vertrag zwischen dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald und der Erziehungsberatungsstelle die Zusammenarbeit. Die Caritas hatte sich eigenen Angaben zufolge darum bemüht, dass die Zusammenarbeit weitergeht. Nun wurde der Vertrag aber eben zum Jahresende aufgekündigt. Möglicherweise kann die Beratungsstelle aber noch nicht mal bis dahin weiterarbeiten. Denn die Finanzierung des Personals ist laut Caritas nicht mehr gesichert.

Seit Oktober 2024 habe das Amt ohne Ankündigung oder Vereinbarung keine Personalkosten mehr für die Beratungsstelle geleistet, so Tatjana Wolf, die Leiterin der Erziehungsberatungsstelle der Caritas Breisgau-Hochschwarzwald. Dies sei aber eigentlich gesetzlich vorgesehen. Das Gehalt der Mitarbeitenden wird laut Wolf seit Monaten aus Eigenmitteln der Caritas bezahlt. Ob der Betrieb der Beratungsstellen bis zum Jahresende so aufrechterhalten werden könne, sei unklar, sagt Wolf.

In Erziehungsberatungsstellen geht es meist um Probleme im familiären Kreis. Mit Holzfiguren können die Familienkonstellationen veranschaulicht werden. Symbolbild. Caritas Breisgau-Hochschwarzwald

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald erhebt mehrere Vorwürfe

Das Landratsamt wirft der Erziehungsberatungsstelle unter anderem finanzielle Unregelmäßigkeiten und Mängel in der Arbeit vor. Zahlen in Jahresberichten seien nicht nachvollziehbar. Die Personalplanung und Qualifikation von Mitarbeitenden seien unklar, heißt es in dem Schreiben des Landratsamts an die Caritas.

Damit besteht keine verlässliche Basis der Zusammenarbeit.

Caritas: Vertragskündigung unbegründet, unfair und unwürdig

Der Caritasverband bewertet die Kündigung des Vertrags nach 62 Jahren der Zusammenarbeit als "unbegründet, ungerecht und unwürdig". Die Erziehungsberatungsstelle befinde sich in einem Erneuerungsprozess, erklärt die Leiterin Wolf. Grund sei ein Leitungswechsel gewesen. Der Erneuerungsprozess laufe bereits seit mehr als einem Jahr. Er sei unabhängig von den (damals noch nicht) erhobenen Vorwürfen.

Allein in diesem Jahr hat es laut Wolf vier Gespräche zwischen dem Caritasverband und dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald gegeben. Dort habe es nie Kritik, sondern eher "offene Fragen" gegeben.

Die Kündigung könne nicht bestritten werden, heißt es in einer Stellungnahme des Vorstandsvorsitzenden des Caritasverbands Breisgau-Hochschwarzwald. Und: Im Interesse der Betroffenen hoffe der Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald, dass der Landkreis seiner Verantwortung als Träger der öffentlichen Jugendhilfe in einer vergleichbaren Art und Weise gerecht wird.

Über 900 Familien haben sich 2024 bei der Caritas beraten lassen

Wie das Beratungsangebot für Familien im Landkreis künftig abgedeckt sein wird, ist laut Caritasverband derzeit nicht bekannt. Im vergangenen Jahr haben sich mehr als 900 Familien an die Caritas gewandt. Auch ob Mitarbeitende der Caritas vom Landratsamt übernommen würden, ist unklar.

Aktuell gibt es lediglich für Familien im Markgräflerland eine vergleichbare Alternative: die kreiseigene Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche mit Sitz in Müllheim. Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald hat auf SWR-Anfrage mitgeteilt, sich aufgrund der "komplexen Materie" erst zu einem späteren Zeitpunkt dazu äußern zu können.

Kindergarten-Leiterin und Grundschullehrerin schockiert

Eine Grundschullehrerin in der March empfiehlt den Eltern ihrer Schülerinnen und Schüler immer wieder die Beratungsstelle der Caritas. Eine Schulsozialarbeiterin könne nicht alle Probleme auffangen, sagt sie. Heutzutage würden komplexere Themen wie Medien und Mediennutzung hinzukommen. Das überlaste und überfordere auch Eltern, berichtet sie aus ihren Erfahrungen.

Über die Nachricht der Kündigung war sie schockiert. Zu wissen, dass es dieses niedrigschwellige Angebot gibt, auf das sie verweisen kann, ist ihr wichtig: "Da ist das Geld gut angelegt." Und: Eltern würden sich eher damit anfreunden, als direkt zum Arzt zu gehen, sagt die Grundschullehrerin, die nicht namentlich genannt werden möchte.

Die Erziehungsberatungsstelle ist auch für Kitas ein wichtiger Ansprechpartner, sagt Kordula Cupelli, Leiterin des Kindergartens St. Josef in Ihringen-Wasenweiler (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Immer mal wieder finden dort auch Elternabende in Kooperation mit der Erziehungsberatungsstelle statt. Für Cupelli ist klar: Die Kinder und Eltern profitieren davon. "Ich fände es bedauerlich, wenn sie wegkommt." Sie findet, die Stelle in Freiburg ist gut zu erreichen und bei anderen Einrichtungen gibt es zu lange Wartezeiten.

Eine Mutter, die vor vielen Jahren während ihrer Scheidung die Beratungsstelle genutzt hat, sieht das ähnlich. "Niedrigschwellige Gespräche" dort hätten alle Personen der Familie einbezogen. Eine solche Anlaufstelle findet sie wichtig, auch weil "sich viele sonst nirgends Unterstützung suchen können." Das mögliche Aus macht sie betroffen.

Tagesmutter: "Man braucht Anlaufstellen, die in der Nähe sind"

Eine Tagesmutter und selbst Mutter von drei Kindern aus Kirchzarten, die namentlich nicht zitiert werden möchte, kennt die Beratungsstelle der Caritas aus eigener Erfahrung. Vor etwa 15 Jahren hatte sie auch das Angebot wahrgenommen. Seit sechs Jahren arbeitet sie als Tagesmutter in einer Familie "mit drei Jungs", wie sie sagt, "die höchst schwierige Zeiten" durchmachen. Momentan werden die drei und deren alleinerziehende Mutter von der Caritas beraten.

Die Familie wohnt in Kirchzarten, die Mutter arbeitet in Freiburg. Den Weg regelmäßig nach Müllheim aufzunehmen? "Ich wüsste nicht, wie das gehen soll, wenn es nur noch Müllheim als Einrichtung gäbe", sagt die Tagesmutter. "Ich weiß, dass die Not in Familien und bei Kindern groß ist. Wenn die Hürden für Familien so groß sind, steigert das die Not der Familien." Es brauche Anlaufstellen, die in der Nähe sind, sagt sie.