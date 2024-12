Paukenschlag im Streit um die Kündigung des Domkapellmeisters Boris Böhmann. Die Erzdiözese stellt den 60-jährigen Chorleiter mit sofortiger Wirkung frei.

Nach einer Protestaktion mehrerer Besucherinnen und Besucher bei der Christmette an Heiligabend im Freiburger Münster ist der Domkapellmeister Boris Böhmann am Montag mit sofortiger Wirkung freigestellt worden. Dies gelte bereits für den Silvestergottesdienst, teilt die Erzdiözese mit. Der Chorleiter sei informiert worden. Die sofortige Freistellung sei eine Reaktion auf die Vorkommnisse bei der Christmette im Freiburger Münster. Böhmann habe die Ereignisse "mindestens gebilligt", so Erzbischof Stephan Burger. Die Kündigung sei "nach Jahren des internen Streits der letzte Ausweg" gewesen, verteidigt Burger die umstrittene Entscheidung erneut.

Böhmanns Anwalt: Freistellung rechtswidrig

Böhmanns Anwalt reagierte umgehend auf die Entscheidung der Erzdiözese. "Eine Begründung ist dem Freistellungsschreiben nicht zu entnehmen. Wir betrachten diese Freistellung als rechtswidrig und prüfen gemeinsam mit unserem Mandanten, ob kurzfristig gegen diese Freistellung rechtliche Schritte eingeleitet werden", heißt es in einem Schreiben des Rechtsanwalts.

Böhmann-Unterstützer zeigen sich geschockt

Vor dem Gebäude der Erzdiözese hatten sich mehrere Unterstützer von Böhmann versammelt: "Das hat mich so mürbe gemacht, dass ich sagen muss, diese Kirche ist nicht mehr meine Kirche", sagte eine Frau, die nach eigenen Angaben seit 25 Jahren im Domchor ist. "Ich bin todtraurig und total wütend und habe einen wahnsinnigen Groll gegen die Kirche", sagte eine andere Frau.

Gegen die Kündigung von Boris Böhmann hatte es in den letzten Wochen viel Widerstand gegeben. SWR Jan Ludwig

Proteste unterbrechen die Christmette an Heiligabend

Während der Christmette im Freiburger Münster war es an Heiligabend zum wiederholten Male zu Protesten gegen Böhmanns Kündigung gekommen. Nach einem Auftritt der Domsingknaben, die Böhmann leitete, hatten Besucherinnen und Besucher minutenlang geklatscht, um ihre Solidarität zu bekunden. Als Erzbischof Stephan Burger danach weiter redete, soll er von einzelnen Besucherinnen und Besuchern ausgelacht worden sein. Burger hatte daraufhin die TV-Übertragung im Katholischen Fernsehen K-TV abbrechen lassen. Zuvor waren vor dem Münster Flyer gegen die Entlassung Böhmanns verteilt worden. Die Erzdiözese und Böhmann machten sich daraufhin in Stellungnahmen gegenseitig Vorwürfe. Der Ärger über die Kündigung sei zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort geäußert worden, so die Erzdiözese. Der Domkapellmeister gab an, nichts von der Aktion gewusst zu haben und kritisierte Erzbischof Stephan Burger dafür, die Übertragung des Gottesdienstes abgebrochen zu haben.

Streit um die Kündigung dauert schon länger an

Der Streit um die Kündigung von Domkapellmeister Böhmann schwelt schon seit Monaten. Im Juli kündigte ihm das sogenannte Domkapitel, das den Bischof in der Verwaltung der Diözese unterstützt, ohne Angabe von Gründen für Februar 2025. Vor dem Arbeitsgericht klagte der Chorleiter gegen dieses Vorgehen. Das Gericht wies die Klage ab: Es sei rechtlich korrekt gewesen, Böhmann zu kündigen, ohne Gründe zu nennen. Öffentlich wollte sich das Erzbistum aus Datenschutzgründen nicht zu der Entlassung äußern.

Mehrere Protestaktionen von Domchören und Eltern der Domsingknaben

Anfang Dezember forderten vier Domchöre und Eltern der Domsingknaben das Erzbistum in einem offenen Brief auf, die Kündigung zurückzunehmen . Über 500 Eltern und Jugendliche trafen sich auf dem Münsterplatz zu einer Protestaktion . Die Eltern der Domsingknaben hatten sogar Papst Franziskus einen Brief geschrieben, in dem sie die aus ihrer Sicht fehlende Gesprächsbereitschaft von Erzbischof Burger kritisierten - von einem "unwürdigen, wenig christlichen Konflikteifer" war die Rede.

Böhmann ist seit 22 Jahren Domkapellmeister in Freiburg. Mit seiner Kündigung verliert er nicht nur seine Arbeit, sondern auch seine Dienstwohnung.