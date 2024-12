per Mail teilen

Boris Böhmann soll bleiben und seine Kündigung zurückgenommen werden. Diesen Appell unterstrichen am Samstag Eltern der Freiburger Domsingknaben mit einem musikalischen Flashmob auf dem Freiburger Münsterplatz.

"Gloria" tönte es auf dem Münsterplatz. Rund dreißig Freiburger Chöre waren eingeladen - und tatsächlich war der Platz zwischen Domsingschule und Münster voller Sänger und Sängerinnen. Mehr als 500 Eltern und Jugendliche waren auf den Freiburger Münsterplatz gekommen. Mit dem Weihnachtslied "Engel auf den Feldern singen" wollten die Eltern der Freiburger Domsingknaben ihre Unterstützung für den Domkapellmeister zum Ausdruck bringen. Mitunter hielten Jugendliche Plakate hoch, mit der Aufschrift "Unser Domkapellmeister soll bleiben".

Mit Gesang wollten sie sich Gehör verschaffen

Ihre Bitten um Gespräche seien bisher nicht erhört worden, hieß es. Stattdessen seien sie von Erzbischof Burger in einem Schreiben aufgerufen worden, "loyal zum Erzbistum" zu bleiben. Das passe nicht mehr in die heutige Zeit, erklärte Elternvertreterin Christine Mertzlufft. Boris Böhmann sei unersetzlich für ihre Kinder. "Bei ihm singen sogar sehr lebhafte Kinder mit ADHS diszipliniert drei Stunden durch". Und Elternvertreterin Sheila Mesenholl ergänzt: "Die Kinder lieben und verehren ihn". Ihren Söhnen, den Domsingknaben, wollen sie nun so Gehör verschaffen.

Böhmann wird im März beschäftigungs- und wohnungslos

Boris Böhmann war im Juli, kurz vor seinem 60. Geburtstag entlassen worden. Auch ein Konflikt mit der Leiterin der Mädchenkantorei, Maria von Lengerich habe es gegeben. Von Macht- und Kompetenz-Kämpfen war die Rede. Doch warum ausgerechnet der beliebte Domkapellmeister das Feld räumen soll, ist den Eltern unbegreiflich. Böhmann muss zum 1.März 2025 offenbar auch seine Dienstwohnung in der Domsingschule räumen, die er zusammen mit seiner Frau seit 22 Jahren bewohnt. So kurz vor der Rente sei das "herz- und respektlos" finden die Elternvertreterinnen. Die Entlassung Böhmanns habe viele Eltern und die Domsingknaben selbst in eine tiefe Glaubenskrise gestürzt. Das Verhältnis zwischen den jugendlichen Sängern und dem Chorleiter sei innig und tief. Viele spielen jetzt mit dem Gedanken, den Chor zu verlassen.

Appell an Erzbischof Burger und Weihbischof Birkhofer

Mit dem Flashmob verbinden die singenden Eltern einen dringenden Appell an Erzbischof Burger und Weihbischof Birkhofer: Die Kündigung von Boris Böhmann möge zurückgenommen werden. Ob sich das Domkapitel von dem vielstimmigen Chor beeindrucken lässt? Die Domsingknaben und ihre Eltern hoffen jedenfalls auf ein vorweihnachtliches Wunder.