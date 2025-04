Wie es dem Alpaka-Nachwuchs im Schwarzwald geht

Und plötzlich war es da, das kleine Alpaka-Fohlen im Schwarzwaldzoo in Waldkirch. Vor drei Wochen kam es auf die Welt. Seine liebsten Spielgefährten sind mittlerweile zwei Ziegen.

Etwa drei Wochen ist es alt - das kleine Alpaka-Fohlen im Schwarzwaldzoo Waldkirch (Landkreis Emmendingen). Ungefähr ein Jahr war seine Alpaka-Mama Sikari mit ihm trächtig. Die Geburt kam dann aber ganz plötzlich. Einen Namen hat der kleine Hengst noch nicht, seine Tierpfleger haben aber schon zwei Favoriten.

Alpaka-Mutter Sikari, Tierpfleger und zwei Ziegen kümmern sich

Noch ist das kleine Alpaka auf die Muttermilch von Sikari angewiesen. Es folgt seiner Mama auf Schritt und Tritt. Manchmal probiert es schon etwas Heu. Das Wildtierfutter von den Besucherinnen und Besuchern im Schwarzwaldzoo ist für den Nachwuchs aber noch tabu.

Damit es im Stall nicht langweilig wird, hat das Fohlen Gesellschaft bekommen. Immer in seiner Nähe: Alpaka-Stute Daphne und die beiden Schwarzwaldziegen Limo und Ludmilla. Wer das kleine Alpaka-Fohlen zu Gesicht bekommen will, bringt am besten etwas Wildtierfutter mit. Denn wenn die großen Alpakas zum Fressen angerannt kommen, zottelt auch der Nachwuchs neugierig an den Rand des Geheges.

Ziegen und Alpakas teilen sich einen Stall, damit es dem Nachwuchs auch nicht langweilig wird. SWR Sophie Geschke

Alpaka-Fohlen im Schwarzwald hat noch keinen Namen

Verantwortlich für die Alpakas ist Tierpfleger Fabian Österle. Dass die Tiere jetzt Nachwuchs bekommen haben, ist für ihn das Allergrößte. Wie das Fohlen heißen soll, das überlegen er und die anderen Pfleger noch. Aktuell schwanken sie zwischen Scirocco und Socke. Warum Socke? Das Fohlen hat weiße Flecken an den Beinen, die wie Stulpen aussehen, erklärt Österle.

Alpaka Sikari hat ihr Fohlen Anfang April auf die Welt gebracht. Am Mittwochmorgen des 2. April war das Fohlen plötzlich da. Von der Geburt hat laut den Tierpflegern erstmal niemand etwas mitbekommen. Die erste Woche hätten die beiden sich etwas zurückgezogen, denn die Geburt sei für beide anstrengend gewesen, berichten ihre Tierpfleger.

Wie das Alpaka aus Südamerika in den Schwarzwald kam

Eigentlich leben Alpakas in Südamerika, vor allem in Peru und Bolivien. Dort haben sich die Tiere besonders an das kalte Klima in den Anden angepasst. Weil sie als Haustiere gezüchtet wurden, kommen sie aber in ganz unterschiedlichen Lebensräumen zurecht: im Hochgebirge, in der Steppe, Halbwüste oder eben im Schwarzwald. Das einzige, was sie brauchen, sind eine Herde, Gras und Heu.

Seit etwa 30 Jahren werden Alpakas in Deutschland gezüchtet. Der "Alpaka Zucht Verband Deutschland e.V." schätzt, dass mittlerweile etwa 25.000 Alpakas in Deutschland leben - darunter auch einige im Schwarzwald.