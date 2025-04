In den Freilichtmuseen beginnt jetzt im April die Saison. Neben vielen Veranstaltungen hat man in Neuhausen ob Eck einen ganz besonderes Schatz gehoben.

Nach der Winterruhe öffnet das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) wieder am Samstag. Auf dem Programm stehen neben den regulären Führungen wieder viele verschiedene Veranstaltungen.

In Neuhausen: 100 Jahre Kaufhaus Pfeiffer

Im Mittelpunkt steht dieses Jahr das Kaufhaus Pfeiffer: ein alter Dorfladen, der vor genau hundert Jahren in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) in Betrieb ging. Im Jahr 2009 wurde das originale Haus ins Freilichtmuseum versetzt. Seither sich können Besucherinnen und Besucher den Verkaufsraum mitsamt der alten Ware anschauen.

Museumsleiter Jochen Schicht an der Ladentheke: Hier sieht man nur einen Bruchteil von Pfeiffers Fundus. SWR Nathalie Waldenspuhl

Museum muss über tausend Pakete auspacken

Inhaber Franz Pfeiffer war nicht nur Verkäufer, er war auch ein leidenschaftlicher Sammler. Der Kaufmann hat einen riesigen Fundus hinterlassen, mit allen möglichen Waren, erzählte Museumsleiter Jochen Schicht dem SWR. Etwa tausend Pakete von ihm müssten sie im Museum zur Zeit auspacken und archivieren. Erst vor einigen Wochen hat man dabei auch alte Feldpost gefunden.

Diese Riesensammlung, die Franz Pfeiffer über Jahrzehnte auf seinem Dachboden gehortet hat, kann man jetzt zum ersten Mal sehen. Von Kittelschürzen bis hin zu Ausgestopften ist im Prinzip alles dabei. Auch zwei Oldtimer, die sehr lange in einer Garage eingemauert waren, haben den Weg in die Ausstellung geschafft.

Auf dem Dachboden im Kaufhaus Pfeiffer gibt es alles Mögliche zu finden. Kaufmann Franz Pfeiffer hat nämlich nichts weggeschmissen. SWR Nathalie Waldenspuhl

Am 25. Mai feiert das Freilichtmuseum "100 Jahre Kaufhaus Pfeiffer". Andere Veranstaltungen in 2025 sind der historische Blaulichttag am 18. Mai, der Tag des Handwerks am Pfingstsonntag und eine Ausstellung mit historischen Fahrrädern am 23. und 24. August. Außerdem hat die Museumsgastätte "Ochsen" nach zweieinhalb Jahren wieder geöffnet.

Auch Römermuseum Hechingen-Stein hat wieder offen

Andere Freilichtmuseen in der Region haben schon seit einigen Tagen geöffnet, zum Beispiel das Römische Freilichtmuseum in Hechingen-Stein (Zollernalbkreis). Zu sehen gibt´s die "Villa Rustica" - ein römischer Gutshof, der hier vor fast 2.000 Jahren stand. Neu in der Ausstellung ist ein römisches Götterdenkmal, das Forscher erst im letzten Jahr entdeckt und restauriert haben.

Bauen wie im Mittelalter: Campus Galli Meßkirch

In Meßkirch (Kreis Sigmaringen) kann man seit Dienstag wieder die Mittelalterbaustelle Campus Galli besuchen. Hier wird seit Jahren eine Klosterstadt aufgebaut - und zwar so, wie das die Menschen vor 1.200 Jahren gemacht haben. Im Juli treffen sich dort Mittelaltergruppen aus ganz Deutschland, die für ein Wochenende noch mehr Leben in die Klosterbaustelle bringen.

Leben wie die Kelten: Heuneburg Hundersingen

Auf der Heuneburg bei Hundersingen (Kreis Sigmaringen) blickt man geschichtlich noch weiter zurück und kann erleben, wie die Kelten in der Eisenzeit gelebt und gearbeitet haben. Unter wissenschaftlicher Begleitung wurden Teile der historischen Stadt Pyrene nachgebaut, die hier im 6. Jahrhundert vor Christus stand. Originale Fundstücke gibt es im nahegelegenen Keltenmuseum zu sehen.