Der März hat begonnen und zeigt sich schon von seiner sonnigsten Seite. Temperaturen bis 19 Grad und durchgehender Sonnenschein sorgen bis Sonntag für frühlingshafte Gefühle.

Verantwortlich für das frühlingshafte Wetter ist Hochdruckgebiet "Ingeborg". Das hat sich über Mitteleuropa festgesetzt und sorgt auch in Freiburg und darüber hinaus für trockene und sonnige Bedingungen. Durch die Hochdruckverhältnisse bleibt der Himmel nahezu wolkenlos bei milden Temperaturen und viel Sonnenschein. Und sorgt unter anderem in Freiburg für gute Laune.

Die Sonne, das Leute draußen sind, das Fahrrad gefahren wird, einfach schön.

Die Nächte bleiben weiterhin kühl, vor allem in den Schwarzwald-Tälern kann es noch frieren. Meteorologisch hat der Frühling wie immer am ersten März begonnen. Der kalendarische oder astronomische Frühlingsanfang ist in diesem Jahr aber erst am 20. März um 10:01 MEZ.

Erhöhte Pollengefahr für Allergiker

Für Allergiker hat das gute Wetter auch seine Schattenseiten. Denn durch die Wärme fliegen bereits wieder mehr Pollen durch die Luft. Der Deutsche Wetterdienst warnt zurzeit vor allem vor einer Belastung durch Erlen und Hasel-Pollen.

Bis Sonntag bleibt es warm

Noch bis Sonntag soll es mild bleiben. Teilweise könnte es diesig werden, weil der Wind Staub aus der Sahara bringt. In der Nacht auf Montag soll es wieder regnen und kälter werden.