Schreckschusspistole in der Umhängetasche: Freiburger Polizei stoppt 18-Jährigen

Mit einer Schreckschusswaffe in der Tasche war ein 18-Jähriger am Dienstag am Freiburger Hauptbahnhof unterwegs. Weil er keinen Waffenschein hat, erwartet ihn ein Strafverfahren.

Laut Polizei kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den jungen Mann am Dienstagnachmittag am Freiburger Hauptbahnhof. Im Rahmen der Überprüfung der Identität gab der 18-Jährige an, eine Schreckschusswaffe mitzuführen. In der Umhängetasche des Mannes fanden die Einsatzkräfte eine Schreckschusspistole mit ungeladenem Magazin. Mann hatte keinen Waffenschein Der 18-Jährige besaß keinen kleinen Waffenschein, der zum Führen der Schreckschusspistole erforderlich ist. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Die Beamten stellten die Pistole und das Magazin sicher. Voraussetzungen für den kleinen Waffenschein: Wer einen kleinen Waffenschein erhalten möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein, die waffenrechtliche Zuverlässigkeit und persönliche Eignung besitzen. Waffenrechtliche Zuverlässigkeit: Man darf nicht vorbestraft sein, es darf kein Verfahren gegen eine Person laufen und man darf kein Mitglied einer verbotenen Organisation sein.

Persönliche Eignung: Man muss körperlich und geistig fit sein. Bedeutet unter anderem, man darf nicht drogen- oder alkoholabhängig sein, darf keine schwere Sehschwäche oder psychische Probleme haben. Quelle: Stadt Freiburg