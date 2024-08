per Mail teilen

Am Donnerstagabend haben Schüsse aus einer Schreckschusswaffe am Mannheimer Wasserturm für Aufsehen gesorgt. Hintergrund war offenbar ein Streit unter vier jungen Leuten.

Gegen 20 Uhr 30 Uhr am Donnerstagabend gingen bei der Mannheimer Polizei mehrere Notrufe ein. Zeugen hatten in der Nähe des Wasserturms Schüsse gehört. Wie sich später herausstellte kamen sie aus einer Schreckschusswaffe.

Vorher hatte es offenbar einen Streit gegeben, an dem drei junge Männer und eine Frau beteiligt waren. Ein 21-Jähriger habe dabei mit einer Schreckschusspistole mehrmals auf zwei junge Männer geschossen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei wurde einer von ihnen leicht verletzt.

Angegriffene setzen Pfefferspray ein

Der Angegriffene und sein Begleiter verfolgten daraufhin den Mann mit der Schreckschusspistole und dessen Begleiterin und versprühten Pfefferspray. Dadurch wurde eine Person leicht verletzt, so die Polizei.

Eine Zivilstreife konnte den 21-Jährigen noch vor Ort festnehmen und die Schreckschusswaffe sicherstellen. Ob er den dafür erforderlichen "'Kleinen Waffenschein" besitzt, wird noch geprüft. Auch die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.