War das der letzte Streich? Über die Zukunft von Christian Streich, Straßenrowdys im Kappler Tunnel und Künstlerinnen und Künstler, die nach Südbaden kommen.

Hallo ihr Lieben, ich bin Samantha Happ, Reporterin aus dem Studio Freiburg und gemeinsam schauen wir auf ein paar Themen, die mich diese Woche beschäftigt haben.

Keine Chance hatte der SC Freiburg leider gegen das Team von West Ham United in London. Die Enttäuschung bei vielen Fußballfans ist groß, rückt allerdings in den Hintergrund vor der Frage, ob Christian Streich auch weiterhin Trainer des SC bleibt. Oft wurde sie gestellt. Mehrfach wurde diskutiert oder das Thema beiläufig abgewunken. Ein SC Freiburg ohne Christian Streich? "Des isch unvorstellbar!", so die Meinung vieler.

Doch so langsam scheint das Nervositätsbarometer auch bei eingefleischten SC Fans ein wenig zu steigen. In der Pressekonferenz nach dem Spiel hat Streich angekündigt: "Nächste Woche sagen wir euch, wie es aussieht", dem Ganzen aber auch ein streichtypisches "isch auch nicht so wichtig" hinterher geschoben. Ihm zufolge hat das Ergebnis im Europa League-Achtelfinale aber keinen Einfluss auf seine Entscheidung.

War das der letzte Streich? Wie wird sich Christian Streich entscheiden? Ein Jahr macht er noch! Vor 65 hört er nicht auf! Das war sein letzter Streich! Wird Zeit für einen neuen Trainer! Abschicken

* Es handelt sich bei der Abstimmung lediglich um ein Stimmungsbild und kein repräsentatives Ergebnis.

Mein Tipp (und ein bisschen auch Hoffnung): Bis zu seinem 60. Geburtstag macht er es noch weiter. Wir haben mal nachgefragt, was die Leute in Freiburg dazu sagen.

Die Testspiele gegen Frankreich und Holland für die Europa-Meisterschaft im eigenen Land finden übrigens ohne Beteiligung von Freiburger Spielern in der Nationalmannschaft statt, wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde.

Über das Fußballspiel vom SC Freiburg gegen West Ham United in London und Christian Streich hat SWR Aktuell am 13./14./15.03.2024 berichtet.

Strafe für zu schnelles Fahren: Anders als bei Monopoly ging es für drei Männer aus Freiburg zwar nicht direkt ins Gefängnis, aber Geldstrafen müssen sie zahlen.

Wenn bei den einen die Drehzahl steigt, steigt bei vielen anderen stattdessen der Puls: drängeln, lichthupen, auffahren, rechts überholen, Rennen fahren, Leute nerven, nötigen und bedrängen. Ich habe bei der Polizei nachgefragt, was man tun kann, wenn sich Menschen auf der Straße so richtig sch...wachsinnig verhalten?

Tipp 1: Chill! Vermeiden Sie, bei gefährlichen und emotionsgeladenen Situationen im Straßenverkehr, die Situation durch eigenes Verhalten zu befeuern. Gehen Sie nicht auf Provokationen ein und versuchen Sie, das Geschehen mit gebührendem Abstand zu beobachten.

Tipp 2: Safty first! Sollte es zu einem Unfall gekommen sein, geht Schadensbegrenzung und Hilfeleistsung vor Strafverfolgung: Unfallstelle absichern, Verunglückten helfen, Hilfe verständigen.

Tipp 3: Keine Verfolgungsjagd! Bitte keine Verfolgungsjagden! Privatpersonen sind nicht berechtigt, sich über Verkehrsregeln hinwegzusetzen, um z. B. Straftäter zu verfolgen. Informieren Sie stattdessen umgehend die Polizei und übermitteln Sie alle wichtigen Informationen.

Grundsätzlich gilt natürlich: "Bei schwerwiegenden Verstößen, die mit Nötigungen, Gefährdungen oder sogar einem Unfall verbunden sind, wird die Kontaktaufnahme empfohlen, um z. B. weitere Gefährdungen zu vermeiden", so das Polizeipräsidium Freiburg.

Über den Autorennen-Prozess am Freiburger Amtsgericht hat SWR Aktuell am 14.03.2024 berichtet.

Mittagspausen in der Sonne, bei offenem Fenster arbeiten, ohne dass einem die Finger an der Tastatur fest frieren uuuuuuuuund Kaffeepausen im Freien. Es scheint, als sei der Frühling in Südbaden angekommen und mit ihm eine lange Liste an Acts, die uns in Südbaden in diesem Konzert- und Festivalsommer auf den Tanzflächen und Äckern tanzen und glücklich sein lassen.

Das Stimmen-Festival in Lörrach: Dieses Jahr nicht nur wieder mit nicen Künstlerinnen und Künstlern, sondern gleich mit einer ganz neuen, zusätzlichen Bühne beim Vitra Design Museum in Weil am Rhein.

Letzte Woche kam schon die Zusage für Shirin David und Reezy, die uns unter anderem neben Juju, RAF Camora und Trettmann dieses Jahr beim Heros Festival an der Messe in Freiburg abfeiern lassen.

Seit Freitagmittag gibt es außerdem Tickets für einige weitere Künstlerinnen und Künstler, die dieses Jahr auf dem Zelt-Musik-Festival auftreten werden. Mit am Start sind unter anderem Clueso, Mine, Mando Diao, Faber, Bilderbuch, Kaffkiez uuuuuund - Achtung, festhalten für eine kleine Zeitreise in die frühen 2000er - Tokio Hotel mit Tom und Bill.

Zelt-Musik-Festival in Freiburg Pressestelle Klaus Polkowski

Über das Stimmen-Festival hat SWR Aktuell am 14.03.2024 berichtet.

Meistgeklickt: Das hat euch in der Region Freiburg und Südbaden auch noch interessiert:

Was hat euch diese Woche sonst noch beschäftigt? Schreibt uns: online.studiofreiburg@swr.de.