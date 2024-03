Männer sollen Frau nach Villingen-Schwenningen verschleppt, vergewaltigt und ausgeraubt haben

Zwei Männer müssen sich ab Montagmorgen am Landgericht Rottweil verantworten: Sie sollen eine Frau entführt und in Villigen-Schwenningen zusammen schwer vergewaltigt haben.

Der Frau soll in Tuttlingen im September vergangenen Jahres zuerst etwas ins Getränk gemixt worden sein. Zwei heute 24 und 28 Jahre alte Männer stehen in Verdacht, sie anschließend, gegen ihren Willen, mit dem Auto in die Wohnung eines der Angeklagten nach Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gebracht zu haben. Dort sollen sie die Frau vergewaltigt und ihr all ihre Wertsachen abgenommen haben. Nach der Tat hätten die mutmaßlichen Täter die Frau wieder mit dem Auto zurück nach Tuttlingen gefahren und dort auf die Straße gesetzt, teilte das Landgericht Rottweil mit.

Das wird den Angeklagten vorgeworfen

Die Staatsanwaltschaft klagt die beiden jeweils wegen gemeinschaftlicher schwerer Vergewaltigung, Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl an. Einer der Angeklagten muss sich außerdem zusätzlich wegen "einer weiteren gefährlichen Körperverletzung durch die Beibringung von Gift bzw. gesundheitsschädlichen Stoffen" verantworten, informiert das Landgericht. Ihm wird vorgeworfen, der Frau unbemerkt etwas Bewusstseinsminderndes ins Getränk gemischt zu haben. Anschließend soll er den zweiten Angeklagten dazu geholt haben. Die beiden mutmaßlichen Täter sitzen seit September in Untersuchungshaft in der JVA Villingen-Schwenningen und der JVA Rottweil.

Opfer tritt als Nebenklägerin auf

Die Frau tritt in dem Prozess als Nebenklägerin auf. Es sind insgesamt fünf Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird Ende April erwartet.