Einfach mal loben - so macht's auch Jogi Löw. Wie richtig loben geht und warum man Knöllchen aus der Schweiz bald nicht mehr aussitzen kann - Im Wochenrückblick für Südbaden.

Hallo, ich bin Paula Zeiler aus dem SWR Studio Freiburg und freue mich auf die Osterfeiertage. Vorher schauen wir aber noch zusammen auf diese Woche:

Ab dem 1. Mai können Zuschnellfahrer und Falschparker ihre Knöllchen aus der Schweiz nicht mehr einfach aussitzen. Das war wohl bisher ganz gut möglich. Ein neuer Polizeivertrag zwischen Deutschland und der Schweiz will das zukünftig verhindern. Aber was bedeutet der neue Vertrag für Verkehrssünder konkret?

Ganz einfach: Bußgelder ab 80 Franken (ca. 70 Euro) werden ab Mai auch von deutschen Behörden eingetrieben. Diese Schwellen sind in der Schweiz aber schnell erreicht: Fährt man 20 km/h auf der Autobahn zu schnell, kostet es 180 Franken (ca. 184 Euro), auf anderen Straßen noch mehr. Zum Vergleich: In Deutschland kostet so eine Geschwindigkeitsüberschreitung 60 Euro.

Bisher mussten Verkehrssünder nur bei einer Wiedereinreise in die Schweiz mit einem Strafbefehl rechnen. Denn Bußgelder aus nicht EU-Ländern, wie die Schweiz, konnten nicht vollstreckt werden. Mit dem neuen Polizeivertrag ändert sich das. Aber gleiches Recht für alle: Der Vertrag gilt auch, wenn Schweizerinnen und Schweizer in Deutschland gegen Verkehrsregeln verstoßen.

"Die Karriere von Christian ist unvergleichlich. Er hat beim SC Freiburg Geschichte wie keiner vor ihm geschrieben". Das sagte Jogi der "Sport Bild" über Christian Streich. Sowas geht doch runter wie Butter!

"Ich würde ihn in der Kategorie Trainer, Persönlichkeit und Mensch ganz oben einordnen."

Wann seid ihr das letzte Mal so richtig gebauchpinselt worden? Ich freue mich immer, wenn Kolleginnen oder Kollegen spontan vorbei kommen und einen aus dem Nichts heraus loben. Das ist oftmals ein kurzer Kommentar. Nach dem Motto "Das habe ich mir gerne angehört, angeschaut, weil ...!" Aber wie lobt man eigentlich richtig auf der Arbeit?

2021 war Jogi Löw noch selbst Trainer. Hier wurde er in Wolfsburg verabschiedet (Archiv). picture-alliance / Reportdienste picture alliance dpa Swen Pförtner

Nichts sagen ist nicht gleich loben

Laut der Wirtschaftspsychologischen Gesellschaft (WPGS) soll man auf der Arbeit konkretes Verhalten loben. Zum Beispiel: "Du hast genau auf den Punkt gebracht, wo das Problem liegt. Danke!" oder "Du warst richtig gut vorbereitet, deshalb konnten wir den Kunden für das Projekt gewinnen." Nicht loben sollte man eine Charaktereigenschaft, wie zum Beispiel: "Du bist aber clever gewesen." Die WPGS rät auch zu positiven Formulierungen. Also nicht etwa sagen: "Du konntest ja überhaupt keine Fragen nicht gut beantworten!" sondern einfach sagen "Toll, wie du alle Fragen beantwortet hast."

Das Sprichwort "Nicht zu schimpfen, ist loben genug." - oder wie es bei uns heißt "Nit gschimpft isch globt gnug" - ist vollkommen falsch, sagt der Psychiater Reinhard Haller im Gespräch mit dem SPIEGEL. Denn Wertschätzung ist eben ein Grundbedürfnis von uns allen. Und deshalb versuche ich nächste Woche mindestens einmal zu loben.

Ein Mann soll in Hohentengen (Kreis Waldshut) seine Eltern und seinen Bruder mit einem Messer getötet und seine Schwester schwer verletzt haben. Der Mann ist 19 Jahre alt und wurde direkt vor Ort festgenommen. Ihm wird jetzt Totschlag in drei Fällen sowie versuchter Totschlag vorgeworfen. Und genau diese Tatsache sorgte auf Instagram für ordentlich Diskussion.

Unter dem Beitrag von swraktuell kommentierte wolfsmama_2020: "Also wenn jemand auf seine Familie mit einem Messer losgeht, in der offensichtlichen Absicht sie zu töten, ist das für mich Mord." Auch Userin sabineinlove sprach von "Totschlag? Eher Mord!" unter dem Instagram-Post. Aber wann geht es um Mord und wann um Totschlag?

Um Mord geht es nur, wenn auch ein Mordmerkmal vorliegt. Das kann Heimtücke sein oder besondere Grausamkeit. Mord liegt auch vor, wenn der Täter aus niederen Beweggründen handelte, also aus Habgier, Mordlust oder zur sexuellen Befriedigung - wie etwa im Fall der 14-jährigen Ayleen aus Gottenheim. Wird die Tat als gemeingefährlich eingestuft ist, ist das ebenfalls Mord: Dazu müssen weitere Menschen gefährdet worden sein, zum Beispiel durch eine Bombe oder Brandstiftung.

Totschlag bedeutet, dass ein Täter jemanden vorsätzlich umgebracht hat. Das kann auch bedeuten, dass er dessen Ableben nur billigend in Kauf genommen hat. Das Strafmaß beträgt mindestens fünf Jahre, in minder schweren Fällen ein bis zehn Jahre. Das kann der Fall sein, wenn der Täter im Affekt handelte oder aus Eifersucht. In besonders schweren Fällen ist aber auch lebenslang möglich.

Wie geht es jetzt weiter in Hohentengen? Der 19-Jährige ist in Untersuchungshaft und die Ermittlungen dauern an. In solchen Fällen dauert es oft mehrere Monate, bis es ein Urteil gibt. Die gute Nachricht: Die Schwester des Beschuldigten ist außer Lebensgefahr.

