Am 22. März 2020 begann der erste bundesweite Lockdown. Mehr als drei Jahre später, am 5. April 2023, erklärte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Pandemie für beendet. Zwischen Lockdown und Entwarnung - was haben wir aus der Corona-Pandemie gelernt: in unserer Serie blicken wir in loser Reihenfolge zurück und nach vorn.