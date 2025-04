Nachdem am Ostersonntag der Leichnam einer 19-Jährigen in einem Weinberg in Stuttgart gefunden wurde, konnte durch die Obduktion eine Gewalttat ausgeschlossen werden.

Der Leichnam einer 19-Jährigen aus Aurich (Niedersachsen) wurde am Ostersonntag in einem Weinberg in Stuttgart gefunden und nun obduziert. Wie die Polizei am Donnerstag der Deutschen Presseagentur mitteilte, kann ein Tod durch Gewalt ausgeschlossen werden. Sie soll allerdings mit Freunden unbekannte Substanzen konsumiert haben.

Polizei Stuttgart: Untersuchung der Substanzen dauere an

Die junge Frau soll mit ihrem 19-jährigen Freund und einem befreundeten Pärchen im Alter von 24 Jahren am vergangenen Freitagabend bislang unbekannte Substanzen konsumiert haben. Es sei unklar, ob es sich dabei um Drogen gehandelt habe. In einer chemisch-toxikologischen Untersuchung sollen die Substanzen ermittelt werden. Eine solche Untersuchung könne mehrere Wochen dauern, teilte die Polizei dem SWR auf Nachfrage mit.

Leiche erst zwei Tage später im Weinberg gefunden

Die beiden 19-Jährigen seien über das Osterwochenende zu Gast in Stuttgart gewesen. Am Freitagabend habe sich der Gesundheitszustand der jungen Frau immer weiter verschlechtert, sagte eine Polizeisprecherin dem SWR. Trotzdem sollen ihr Freund und das befreundete Pärchen im Weinberg keinen Rettungsdienst gerufen haben. In welchem Zustand sich die 19-Jährige befand, als die Freunde den Ort verließen, sei noch unklar.

Der 19-jährige Freund soll zurück nach Aurich gefahren und dort am Ostersonntag zur Polizei gegangen sein. So konnte der Leichnam der jungen Frau erst zwei Tage später von der Polizei in Stuttgart gefunden werden. Die Begleitungen der 19-Jährigen seien vorläufig festgenommen und befragt worden. Mittlerweile wurden sie allerdings wieder freigelassen, so die Deutsche Presseagentur.