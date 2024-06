Hoher Besuch in der Landeshauptstadt: Auch Ungarns Regierungschef Viktor Orban ist nach Stuttgart gekommen. Bei einem Empfang vor dem EM-Spiel wurde er von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im Neuen Schloss empfangen. Gemeinsam haben sie an die Fußball-Historie beider Länder mit dem WM-Finale von 1954 erinnert: Das "Wunder von Bern" mit dem ersten Weltmeistertitel für Deutschland befinde sich kollektiv im Gedächtnis der Deutschen und gelte für viele als zweite Geburtsstunde der Bundesrepublik, sagte Kretschmann.

Die Stars des VfB Stuttgart um Deniz Undav und Maximilian Mittelstädt fiebern ihrem EM-Heimspiel heute entgegen, doch es könnte auch ein Abschied werden. Der Wunsch von Undav, mit der in der vergangenen Saison groß aufspielenden Mannschaft der Schwaben unverändert "in die neue Saison zu gehen", erfüllt sich jedenfalls nicht. Denn er war nur von Brighton and Hove Albion ausgeliehen, und der englische Club hat eine Rückkaufklausel, die um die 25 Millionen Euro liegen soll. Auch der Verbleib von Chris Führich und Waldemar Anton beim VfB ist fraglich:

Der WhatsApp-Kanal von SWR Aktuell bietet die wichtigsten Nachrichten aus Baden-Württemberg, kompakt und abwechslungsreich. So funktioniert er - und so können Sie ihn abonnieren.

Viele fußballbegeisterte Kinder hatten sich beworben. Jonas aus Nürtingen (Kreis Esslingen) wurde ausgewählt. Er ist Einlaufjunge heute Abend beim Spiel gegen Ungarn. Der Achtjährige ist schon seit dem Mittag am Stadion. Dort wird unter anderem das Einlaufen auf den Rasen geübt. Die Vorfreude ist riesig. Mit welchem Spieler Jonas einlaufen wird, weiß er bislang noch nicht. Aber einen Wunsch hätte er schon: "Ich würd‘ gern mit Toni Kroos einlaufen." Und was sonst noch cool ist? "Dass ich das Spiel auf der Tribüne schauen darf."

Kurz danach kommt die Durchsage: "Alle Mann friedlich zum Fanbus, um gemeinsam ins Stadion zu laufen!“ Alle setzten sich hinter einem in den Deutschlandfarben dekorierten Bus in Bewegung. Jetzt geht es singend auf dem Weg ins Stuttgarter Stadion. Etwa anderthalb Stunden Fußmarsch sollen es werden.

Mit fettem Kostüm für das Deutsche Team: SWR-Reporterin Nicole Freyler hat beim Stadtgarten in Stuttgart diese gut gelaunten Fans in auffälliger Klamotte entdeckt. Natürlich ist da Zeit für ein Selfie – bei bestem Sonnenschein im Stuttgarter Kessel.

Ohne Ticket kein Platz im Stadion - und erst recht nicht in der ersten Reihe direkt am Spielfeldrand hinter der Werbebande. Das gilt auch für Bienen. Ein ganzer Schwarm hatte sich hier in Stuttgart unbemerkt und heimlich eingenistet. Und wurde gestern, am Tag vor dem Stuttgart-Spiel Deutschland gegen Ungarn, von der Berufsfeuerwehr noch sensibel eingefangen und entfernt. "Speziell ausgebildete Kollegen haben mehrere Hundert Bienen in eine Transportbox eingesammelt und dann einem Imker übergeben", so Feuerwehr-Sprecher Daniel Anand. Dafür musste die digitale Werbebande teilweise zerlegt werden. Ein Mitarbeiter der Stadiontechnik half dabei. "Damit haben die Bienen ein deutlich ruhigeres Plätzchen für das EM-Spiel gefunden!", sagt er lachend.

Bienen scheinen sich in der digitalen Bande im Stuttgarter Stadion besonders wohlzufühlen. Schon zum zweiten Mal in dieser Saison wurde ein Schwarm entfernt.

14:03 Uhr

Verkehrschaos bleibt aus - trotzdem kein Durchkommen in Stuttgart

Bis jetzt ist das ganz große Chaos ausgeblieben. Das hat uns die Verkehrsleitzentrale gerade mitgeteilt. Es staut sich allerdings an einigen Stellen - vor allem der Pragsattel soll dicht sein und natürlich alles rund ums Stadion. Eher problematisch werde es dann zum Feierabendverkehr. Aufgrund der Sperrungen ist aber natürlich kein Durchkommen mit dem Auto in die Innenstadt. Die Mercedes-Straße am Stadion ist bereits seit heute Früh 8:30 Uhr gesperrt, weil hier einer der beiden Fan Walks am frühen Nachmittag entlang geht. Auch müssen hier laut Polizei einige der Einsatzfahrzeuge für die Bereitschaft geparkt werden. Seit 10:45 Uhr ist der Planie-Tunnel in Fahrtrichtung Friedrichstraße gesperrt. Im Laufe des frühen Nachmittags werden weitere Straßen gesperrt werden, so die Polizei. Polizei und Veranstalter raten dringend, nicht mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren, sondern den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.

Auch die Fans sind schon zahlreich in Stuttgart unterwegs. In der Stadtbahn von Bad Cannstatt aus verbreiten singende Ungarn schon gute Stimmung, und auf den gesperrten Bundesstraßen laufen Deutschland-Fans zu ihren Treffpunkten. Die ersten ungarischen Fans haben sich vor zwei Stunden im Mittleren Schlossgarten getroffen und werden in diesen Minuten ihren Fan Walk zum Stadion starten.