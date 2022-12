Maxim Flößer SWR

Maxim Flößer arbeitet für das Studio Stuttgart als freier Multimedia-Reporter. Egal ob Online, Hörfunk oder TV – in seiner Arbeit deckt er alle "Gewerke" ab. Gleichzeitig beendet er gerade sein Masterstudium in Empirischer Politik- und Sozialforschung an der Uni Stuttgart. Ihn interessieren vor allem Geschichten, die das Leben in der Gesellschaft abbilden.

Vor dem SWR

Maxim Flößer hat Politik-, Medien- und Kommunikationswissenschaften in Mannheim studiert. Dort arbeitete er fünf Jahre als Hörfunkredakteur für das Uni-Radio. Als freier Journalist bietet er Workshops und Vorträge an Schulen zu Medienkompetenz, Fake News und Rassismus in der Berichterstattung an. Und er schreibt Texte für Kultur-, Verbraucher- und Gesellschaftsmagazine.