Nachdem die Polizei am Dienstag einen mutmaßlichen Brandstifter verhaftet hat, stehen weiterhin Autos in Flammen. In Bad Cannstatt hat es erneut in einem Parkhaus gebrannt.

Wieder steht ein Fahrzeug in Flammen, wieder in Bad Cannstatt: Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Freitag erneut ein brennendes Auto löschen. Es ist bereits der zweite Einsatz in dem Parkhaus in der Nähe der MHP Arena innerhalb von zehn Tagen ‒ und das, obwohl diese Woche erst ein mutmaßlicher Brandstifter festgenommen wurde.

Brand-Serie in Stuttgart: Mutmaßlicher Tatverdächtiger festgenommen

Erst diesen Dienstag wurde ein 28-Jähriger festgenommen, der im Verdacht steht, in zwölf Fällen Feuer gelegt zu haben. Darunter soll der mutmaßliche Tatverdächtige allein neun Autos in Brand gesetzt haben.

Der mutmaßliche Brandstifter soll für Brände in den Stuttgarter Stadtteilen Ost, Mitte und Feuerbach verantwortlich sein. Ob der Tatverdächtige auch für den ersten Brand in dem Parkhaus in Bad Cannstatt verantwortlich ist, ist zur Zeit unklar. Gleiches gilt für zwei brennende Autos in Untertürkheim, die laut Polizei am Mittwochmorgen in Brand gesetzt wurden.

Feuerwehr muss mit Drehleiter anrücken

Wie die Polizei mitteilte, brannte das Auto auf einer der oberen Etagen des Parkhauses in Bad Cannstatt. Weil der Brand nicht gut zu erreichen war, musste die Feuerwehr den Brand mit einer Drehleiter von einer angrenzenden Straße aus löschen. Bereits am 29. Juli hatte im selben Parkhaus schon einmal ein Auto gebrannt. In beiden Fällen wurde auch das Parkhaus durch die Flammen beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehrere 10.000 Euro.

Brand in Parkhaus: Polizei geht von Brandstiftung aus

Ob die Brände zusammenhängen, wird überprüft. Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt. Insgesamt ist das bereits der vierte Fall innerhalb weniger Tage, bei dem ein Auto in Stuttgart-Bad Cannstatt oder dem angrenzenden Untertürkheim gebrannt hat.