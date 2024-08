Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, die Auto-Brände in Feuerbach und Stuttgart-Ost gelegt zu haben. Er muss in Untersuchungshaft. Es brennt aber weiter.

Ein 28 Jahre alter Mann soll für zwölf Brände in Stuttgart verantwortlich sein. Die Polizei hat den mutmaßlichen Brandstifter schon am Dienstagmorgen festgenommen, wie sie am Mittwoch mitteilte. Er wurde bei der Fahndung entdeckt, nachdem ein Zeuge einen brennenden Mülleimer auf der Königstraße gemeldet hatte - der Verdächtige befand sich noch in Tatortnähe.

Nach Hausbrand in Feuerbach: Ist das der Brandstifter?

Bei der Personenkontrolle fand die Polizei nach eigenen Angaben Hinweise, dass der 28-Jährige der Mann sein könnte, der für das Feuer in der vergangenen Woche in Stuttgart-Feuerbach verantwortlich ist. Dort hatte am 1. August ein Auto in einer Garage gebrannt. Das Feuer griff auf ein anderes Auto und die darüber liegenden Wohnungen über. Es wurde niemand verletzt, alle Anwohnerinnen und Anwohner konnten sich retten. Die Wohnungen im ersten und zweiten Stock sind aber laut Polizei nicht mehr bewohnbar.

Mann soll Autos in Stuttgart-Ost angezündet haben

Scheinbar könnten auch mittlerweile neun Autobrände in Stuttgart-Ost auf das Konto des 28-Jährigen gehen. Dort hatten am 1. und 2. August mehrere Autos plötzlich gebrannt. Oft konnten Anwohner die Flammen selbst löschen. Ein Zeuge sah auch, wie ein Mann von einem der Tatorte wegrannte. Danach brannten erneut Autos, die Polizei suchte am Wochenende nachts auch mit einem Hubschrauber nach Verdächtigen.

Außerdem soll der Mann einen Rettungsring am Berger Steg in Stuttgart angezündet haben. Mittlerweile wurde er einem Haftrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft.

Brandstiftungen gehen weiter

Nachdem der Mann verhaftet wurde, kam es in Stuttgart im Lauf des Mittwochs aber noch zu weiteren Bränden. Im Stadtteil Bad Cannstatt haben unbekannte Täter ein Auto am Kleinen Ostring angezündet. In Stuttgart-Untertürkheim brannte am Mittwochmorgen ein Auto vor einem Blumengeschäft komplett aus - auch hier laut Polizei scheinbar aufgrund von Brandstiftung.